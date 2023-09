Trenérka české reprezentace MacLeodová povede Ottawu v nové lize PWHL

Bývalá vynikající kanadská hokejistka MacLeodová trénuje český národní tým od roku 2022 a dovedla ho ke dvěma bronzovým medailím na světových šampionátech. Tento týden dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa prodloužila smlouvu do olympijských her v Itálii v roce 2026 a od Českého svazu ledního hokeje dostala povolení, že může vedle reprezentace působit i na klubové úrovni.

PWHL budou tvořit tři týmy z USA a tři z Kanady. Americké kluby z takzvané Original Six budou mít základny v Bostonu, Minneapolis-St. Paulu a New Yorku, kanadské budou sídlit v Montrealu, Torontu a Ottawě. Názvy klubů zatím oznámeny nebyly, v pondělí 18. září se uskuteční draft, při kterém si budou kluby vybírat hokejistky podobně jako týmy NHL. První ročník začne v lednu a potrvá do konce května nebo začátku června, přičemž se počítá se s přestávkou na dubnové mistrovství světa.