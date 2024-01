Göteborg (od našeho zpravodaje) - I přes tříbrankový deficit se čeští mladíci nepoložili. „Věřili jsme, že to otočíme. Hráli jsme jako tým a celý zápas jsme se hecovali a podporovali,“ oceňoval Becher.

Byl to právě on, kdo těsně před druhou přestávkou ujel v oslabení a snížil na 3:5. Ještě se ovšem strachoval, aby sudí jeho trefu neodvolali kvůli ofsajdu. „Hodně jsem se bál. I rozhodčí mi potom říkal, že to bylo o milimetry. Jsem rád, že jsem si kotouč bruslí zvládl zpracovat a pak i zakončit,“ líčil.

Zásadní pro úspěch pak byly tři využité přesilovky ze tří. „To rozhodně. Jirka Kulich má neskutečnou střelu, Matyáš Melovský mu vždy krásně nahrál a Jirka to trefil. Jsme moc rádi, že jsme tu měli takového hráče, který dokáže šance proměnit. A že je proměnil v tak důležitém zápase,“ chválil Becher.

Útočník působící v kanadské juniorce WHL pak zařídil i klíčové vyrovnání na 5:5, když při power play doklepl do sítě Kulichovu dělovku. „Byl jsem ve správný čas na správném místě. Netrefil jsem to úplně čistě, bylo to se štěstím,“ říkal s úlevou.

Když pak jen o patnáct sekund později završil obrat Hamara, byl u toho znovu i asistující Becher. „Ve třetí třetině už Finsko jenom bránilo. Nesnažili se chodit do protiútoku a my jsme to potrestali. Jsem moc rád, že to takhle dopadlo,“ rozplýval se.