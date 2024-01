Göteborg (od našeho zpravodaje) - Lídr českého týmu poté novinářům vyprávěl, že když táhl tým na ledě, bude velet i oslavám. „Doufám v to,“ usmíval se.

A víra se vyplatila, že?

Ano. Řekli jsme si, že všechno musíme pálit na bránu, což jsme udělali. Dali jsme ve třetí třetině gól, nakoplo nás to a pak už ta hra byla naše. Říkal jsem klukům, že se může stát všechno. Vidíte, dali jsme pět gólů za třetinu a je to naše.

Co víc, dali jste čtyři góly za 50 vteřin, což je nový rekord šampionátu.

Trenéři nám opakovali, že jsou to taky lidi a že je ten gól položí. My jsme se snažili všechno střílet na branku. Je to ten nejkrásnější pocit, takto končit juniorskou kariéru. A jsem strašně hrdý na náš tým.

Jak se dával dohromady, když se sejdou rozdílné charaktery?

Bylo to těžké, ale myslím si, že všichni jsme přijali roli, jakou tady máme. A zvládli jsme ji perfektně. Od prvního zápasu, který se nám nepovedl, jsme si jasně řekli, co a jak dál, abychom byli úspěšní. Všichni jsme to pochopili a ukázali jsme světu, že dokážeme hrát s každým, a teď máme tu placku.

Jak to bylo náročné fyzicky?

Je to trošku frustrující, když jste unavení, ale všichni jsme na tom stejně. Já jsem klukům položil otázku: Jste unavení? Oni odpověděli, že nejsou, a tak si myslím, že únava nehrála žádnou roli. Prostě jsme tomu věřili, šli jsme za tím a bylo nám jedno, kolik to je. Přišel comeback. I mně to tam konečně padlo. Ale na tom nezáleží, jestli jsem dal dva góly, protože nejdůležitější je to, co máme na krku. A to je pro celé Česko.

Začíná vaše budoucnost v českém hokeji?

Nevím… Máme třetí místo, teď to jdeme oslavit a uvidí se.

Jak se vám bude vracet do zámoří?