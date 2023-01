Česko - Švédsko 2:1 PP Fantazie! Česká dvacítka získá po osmnácti letech medaili. Kulich trefil postup do finále

Minuta Min. Tým Hráč Akce 22. Jansson 0 : 1 60. Jiříček 1 : 1 70. Kulich 2 : 1 Záznam online reportáže

Osmnáct let čekání na medaili z MS do 20 let pro český hokej končí. Padesát vteřin před koncem prodloužení rozhodl Kulichův gól o vítězství reprezentantů 2:1 v prodloužení semifinálové bitvy se Švédy. Zaskvěla se i další hvězda dvacítky, obránce Jiříček v poslední minutě základní hrací doby zajistil důležité vyrovnání.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Česká radost v semifinále MS do dvaceti letFoto : Darren Calabrese, ČTK/AP

Článek Fotogalerie +5 Oba celky začaly hodně opatrně, navíc očekávání naplnili oba gólmani. Suchánek i jeho švédský protějšek Lindbom chytali velmi jistě a několikrát své mužstvo podrželi. Češi získali v první části navrch hlavně ke konci i díky přesilovce za Engströmovo držení, ale proti vzorně bránícímu i spoustu střel blokujícímu soupeři, se nemohli prosadit a uplatnit důraz před brankou. Po 99 vteřinách druhého dějství se ujala akce Švédů, když Elias Pettersson posunul po modré čáře střílejícímu Janssonovi. Hráč, který dal dva góly už při vzájemném utkání ve skupině, se tak stal znovu prokletím. Vzápětí musela česká dvacítka při vyloučení Hausera a Šapovaliva přežít téměř dvě minuty ve třech proti pěti, ale zvládla to. Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Švéd Liam Ohgren of Sweden oslavuje gól proti Česku v semifinále MS.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP Blízko vyrovnání pak byl ve 46. minutě Šalé, jenže do cesty se mu postavila tyčka švédské branky. Před níž jinak neustále vyrůstala hradba těl ve žlutých dresech. Soupeř těžil z výtečného bruslení, Češi ale nijak nezaostávali. Naopak poměr střel 14:3 ve třetí části jasně dokládá velikou převahu mladých reprezentantů, která vyústila v drtivý tlak umocněný v posledních třech minutách i power play. Lindbom musel několikrát čarovat, 39 sekund před koncem byl ale krátký na Jiříčkovu dělovku. Češi celkem spravedlivě v šesti vyrovnali, byť Lindbom předtím stihl třicet úspěšných zákroků. Muselo se tak prodlužovat a Švédové si celých deset minut při hře tři na tři vytvářeli velké šance. Suchánek ale vychytal Bystedta i Roséna, nepřekvapily ho ani ze vzduchu Carlssonem trefený puk či Öhgrenova dorážka. Zatímco soupeř během nastavení vystřelil na branku celkem pětkrát, česká dvacítka poprvé až v předposlední minutě a podruhé to byl po přihrávce Šapovaliva střelec Kulich, jenž odšpuntoval českou radost. Kuldaaaaa ❤️🇨🇿 pic.twitter.com/NjqwFDjWII — Hokejový nároďák (@narodnitym) January 4, 2023 Znovu v Halifaxu po dvaceti letech dvacítka získala švédský skalp na MS a poprvé od roku 2001 si zahraje finále, v němž narazí na vítěze druhého semifinále mezi domácí Kanadou a USA. MS hokej U20 Rusové ostře pálí do MS dvacítek a Čechů: Ostuda! Kdybychom hráli my, už dávno jsou doma Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Halifaxu (Kanada) - semifinále: Česko - Švédsko 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 60. Jiříček (Špaček, Szturc), 70. Kulich (Šapovaliv, Špaček) - 22. Jansson (E. Pettersson, Östlund). Rozhodčí: Campbell, Hamilton - Wyonzek (všichni Kan.), Grillo (USA). Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 9265. Česko: Suchánek - Ticháček, Jiříček, Svozil, Špaček, Hamara, Moravec, Čech - Šalé, Šapovaliv, Kulich - Chmelař, Brabenec, Szturc - Ryšavý, Sapoušek, Kos - Hauser, Marcel, Měchura, od 41. navíc Menšík. Trenér: Radim Rulík. Švédsko: Lindbom - Sjöholm, Engström, Sandin-Pellikka, Norén, Jansson, E. Pettersson - Lysell, Stjernborg, Rosén - Wagner, Bystedt, Carlsson - Strömgren, Östlund, Öhgren - O. Pettersson, Oscarson, Robertsson - Lekkerimäki. Trenér: Magnus Havelid. MS hokej U20 MS v hokeji U20 vrcholí zápasy semifinále. Sledujte program i výsledky českého týmu

