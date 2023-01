„Již druhý turnaj v řadě úroveň světového šampionátu katastrofálně klesá. To není subjektivní názor, ale fakta, která každý vidí. Místo toho, aby IIHF identifikovala nejsilnější z nejlepších týmů na světě, rozhodla se zničit všechny principy zdravé soutěže a opět zabránit jednomu z nejlepších týmů planety soutěžit. Co z toho máte? Inu to, co jsme už viděli ve skupinách a teď vidíme v play off," píše Panyšev.