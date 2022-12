Fantazie, senzace! Slováci oslavují výhru nad Američany, zámořská média mlčí

Mistrovství světa hráčů do 20 let má na kontě další velké překvapení. Slovenští hokejisté navázali na senzační výhru Česka nad Kanadou (5:2) a porazili silný výběr Spojených států 6:3. Slováci oslavují vítězství, zámořská média dělají, jako by se zápas neodehrál a raději vyzdvihují výkon Kanady proti Německu (11:2).

Foto: Ron Ward, ČTK/AP Radost slovenských hokejistů po gólu Petera Repčíka (vlevo). Uprostřed Jozef Viliam Kmec a vpravo Adam Žlnka. Foto : Ron Ward, ČTK/AP

Článek „Fantazie na MS," popisuje vítězství Slováků nad Američany například portál pravda.sk. Další titulky vypadají podobně, objevují se v nich slova jako překvapení a senzace. Aby také ne. Slovenští mladíci ve svém úvodním zápase na šampionátu podlehli Finsku 2:5 a proti silnému výběru Spojených států jim experti také moc šancí nedávali. Slováci vedli 1:0, následně je nerozhodilo, když soupeř ještě před první přestávkou skóre otočil ve svůj prospěch. V prostřední třetině pak přišla tříminutovka snů, kdy se Slovensko dostalo do vedení 4:2. Zámořský favorit se nevzdával, notně přitvrdil, ale na další obrat už nedosáhl a senzačně prohrál 3:6. 🎬 Highlights from yesterday's epic matchup between 🇺🇸 USA and Slovakia 🇸🇰 🇸🇰 Slovakian defenseman Simon Nemec netted 3 assists, while 🇺🇸 American forward Tyler Boucher finished with 2 goals. #USASVK #WorldJuniors pic.twitter.com/BBfzBNoJNT — IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2022 „Byl to zápas světové kvality. Jsme nesmírně šťastní, že jsme ho zvládli. Tohle vítězství nás extrémně motivuje do dalšího průběhu turnaje," řekl po zápase kouč Slováků Ivan Feneš. V pátek od 17 hodin SEČ je čeká utkání s Lotyšskem a skupinu uzavřou duelem se Švýcarskem. The countdown ➡️ the bench views ➡️the upset win. @HockeySlovakia #worldjuniors pic.twitter.com/cNQBClWfh9 — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2022 Kouč Američanů Rand Pecknold vyzdvihl po duelu hlavně výkon gólmana Adama Gajana. „Brankář soupeře byl jednoznačně nejlepším hráčem na ledě. Musíme hrát důsledněji, chlapci to vědí," řekl Pecknold. Na Gajana šlo 36 střel a úspěšnost zákroků měl téměř 92 %. Zámořská média se k zápasu moc nevyjadřují. Jedna pohroma od Čechů nejspíš stačila. Weby TSN i Sportsnet píší jen o tom, že „Slovensko potrápilo Spojené státy." Raději se věnují tomu, že Kanada se zvedla a porazila Němce vysoko 11:2. Předpokládaná jednička draftu Connor Bedard se do statistik zapsal hattrickem a čtyřmi asistencemi. MS hokej U20 Další obrovské překvapení na MS dvacítek! Zámoří tentokrát šokovalo Slovensko

Reklama