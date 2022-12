Slovensko - USA 6:3 Další obrovské překvapení na MS dvacítek! Zámoří tentokrát šokovalo Slovensko

Další senzace hokejového MS hráčů do 20 let je tady. Po nečekaném vítězství Česka nad Kanadou tentokrát šokovalo zámoří Slovensko. To zvítězilo nad favorizovanými Spojenými státy americkými 6:3. V brance Slovenska zazářil osmnáctiletý Adam Gajan, který zneškodnil třiatřicet střeleckých pokusů obrovského favorita. Po úvodním nezdaru s Finskem si Slováci ve středečním duelu skupiny B v Monctonu zajistili první body do tabulky a posunuli se na průběžné třetí místo před čtvrté USA. Ve skupině A. kde hrají i mladí Češi, Kanada vyhrála nad Německem 11:2.

Foto: Ron Ward, ČTK/AP Američan Luke Hughes (vlevo) v souboji se slovenským hokejistou Adamem Sýkorou na MS dvacítek.Foto : Ron Ward, ČTK/AP

Článek První dvacetiminutovku vyhrál favorit 2:1 a nezdálo se, že se chystá další překvapení šampionátu. Slováci vedli 1:0, zámořský tým ale skóre otočil. Zajímavostí je, že při trefě na 1:1 slovenský trenér zkusil využít výzvu a nechal zásah přezkoumat u videa. Sudí však prohřešek proti pravidlům neodhalili a Slováci museli do čtyř. Oslabení ustáli, ale v době, kdy už hráli v plném počtu, inkasovali druhý gól. Klíčovou pasáží utkání pak byla v aréně Avenir Centre druhá třetina. Slováci ji vyhráli 3:0 a překlopili utkání na svoji stranu. Na gól Němce z první části hry navázali přesnými zásahy Dvorský, Bačo a Mešár. Ve třetí třetině pojistil slovenský triiumf nejprve Repčík a skóre uzavřel trefou do prázdné branky Čiernik. Mistrovství světa hokejistů do 20 let Skupina B Slovensko - USA 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) Branky a asistence: 3. L. Nemec (Žlnka, Š. Nemec), 31. Dvorský (Štrbák, Repčík), 32. Bačo (Groch, Kmec), 34. Mešár (Š. Nemec, Šotek), 51. Repčík (Kmec), 60. Čiernik (Š. Nemec) - 5. Boucher (McGroarty, Gauthier), 7. Brindley (Hutson, Stramel), 56. Boucher (Gauthier, Cooley). Rozhodčí: Magnusson (Švéd.), Salonen (Fin.) - Goncalves (Fr.), Grillo (USA), vyloučení: 4:2 na 2 min, navíc Bačo 5+DKZ a Connors 5+DKZ, využití: 1:1, oslabení: 0:0, 6438 diváků. Slovensko: Gajan – Š. Nemec, Funtek, Štrbák, Nátny, Kmec, Groch, Bečár – Mešár, Petrovský, Honzek – Sýkora, Dvorský, Čiernik – Žlnka, L. Nemec, Repčík – Dej, Štefančík, Bačo - Šotek USA: Mbereko – Peart, Hughes, Hutson, Chesley, Ufko, Behrens, Mittelstadt – Gauthier, Snuggerud, Cooley – McGroarty, Blake, Lucius – Boucher, Savage, Duke – Brindley, Connors, Stramel – Lipkin. Skupina A Kanada - Německo 11:2 (3:1, 6:0, 2:1) MS hokej U20 Hokejisté Švédska vyhráli i druhý zápas na MS dvacítek, Slováci začali porážkou

