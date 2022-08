„Zatímco Lotyši se rvali o postup, padali po hlavách do střel, hráli strašně obětavě a šli si za tím, my k tomu přistoupili laxně, byli pomalí a nedůrazní. V podstatě jsme nic nehráli, nemohlo to vyústit v nic jiného než v ostudu," tvrdil trenér ve videorozhovoru na webu hokej.cz.

Také čeští mladíci museli připustit, že Lotyši hrající o všechno, byli živější a dravější. „Předčili nás pracovitostí a nadšením. Nějakých devadesát procent věcí dělali líp a zaslouženě vyhráli," přiznal pro hokej.cz útočník Tomáš Urban. „Na mužstvo jsme se marně snažili zapůsobit. Tohle nebyl ani trochu výkon, kterým bychom se chtěli prezentovat," mrzelo Rulíka.

Nevyšel ani tah s vrácením Jana Bednáře do branky, potřetí za sebou totiž čtyřikrát inkasoval. Stalo se mu to už během dvou třetin a z pouhých čtrnácti lotyšských střel, což znamená naprosto tristní 71% úspěšnost zásahů českého gólmana. Na závěrečné dějství ho Rulík stáhnul z ledu a do branky poslal Tomáše Suchánka, jenž už neinkasoval.

Bergmanis svůj hattrick završil při zoufalé české power play. „Dostali jsme facku. Podle mě je dobré, že přišla. Ve čtvrtfinále musíme ukázat, co v nás opravdu je," naznačil Urban. Produktivita Lotyšů, kteří při sázkovém kursu 1:9 platili za outsidera, byla ohromující. Ze 17 střel nasázeli svěřenci Artise Abolse hned pět gólů. Poprvé v historii světových šampionátů dvacítek tak zvítězili v utkání základní skupiny, poprvé v historii si zahrají čtvrtfinále

Dvacítce se nevydařil už začátek, v polovině první třetiny prohrávala 0:2. „Pokud do zápasu vstoupíte hůř, je to vždycky složité. My začali hrát dobře až ve třetí třetině. To už bylo pozdě," mínil pro ČTK obránce Stanislav Svozil, jenž ve třicáté minutě vyrovnal na 2:2. „Za nerozhodného stavu se zase startuje od nuly, ale my jsme vzápětí dostali další gól a těsně před druhou pauzou čtvrtý. Pak to bylo těžší a těžší," litoval bek, který předešlý duel s Kanadou vynechal. „Mám nějaké problémy s ramenem," okomentoval Svozil své potíže.