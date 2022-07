Ačkoliv čtyři duely na přípravném kempu ve finském Vierumäki vynechal, s týmem přesto odletěl a alespoň trénoval. A 6. srpna by se měl zapojit do generálky na světový šampionát proti Rakousku. „Byla to náročná cesta k tomu, abych vůbec mohl odletět na mistrovství. Jsem rád, že to nakonec klaplo. Fakt jsem si chtěl svém posledním mládežnickém turnaji zahrát," svěřoval se Myšák.

Včetně zrušeného prosincového šampionátu to pro něj bude už čtvrtá účast na MS dvacítek. „Jsem odchovaný lidmi z Litvínova, kteří vždycky reprezentovali. Například Jirka Šlégr mi odmala říkal, jak je národní tým důležitý. Je to pro mě čest," vysvětloval dvacetiletý odchovanec Vervy, který už na dvou mistrovstvích nosil kapitánské céčko. A nejspíš ho dostane znovu. „Uvidíme," odpověděl jen stručně.

Měl by tak šéfovat netradičně mladému týmu. Pouze šest nominovaných hráčů včetně Myšáka je narozeno v roce 2002, zbytek je o rok nebo dva mladší. „Kostra týmu je podobná, ale je tu i dost jiných jmen. I mladších kluků z roku 2004. Na ledě to ale snad nebude poznat. Všichni jsme dobře připravení," věří Myšák.

Ve Vierumäki sledoval jen z hlediště, jak jeho spoluhráči zapsali proti Švýcarům i Finům po jednom vítězství a jedné porážce. „Jsem zvyklý hrát, ne sedět na tribuně. Není to příjemné. Ale aspoň jsem zápasy viděl z jiného úhlu pohledu," hledal pozitiva útočník týmu Hamilton Bulldogs.

V Ontarijské hokejové lize má za sebou parádní sezonu zejména z týmového hlediska. Po brankáři Michalu Neuvirthovi se totiž po patnácti letech stal dalším Čechem, který OHL ovládl. „Povedená sezona. Od prvního dne jsme si říkali, že jdeme za titulem. A dokázali jsme to," radoval se Myšák, který navíc Hamiltonu pomohl i k postupu do finále prestižního Memorial Cupu. „Se sebou ale tak spokojený nejsem. Jako perfekcionista si myslím, že to nikdy nemůže být dokonalé," mínil autor 77 kanadských bodů v 83 zápasech.

Další ročník stráví v Laval Rocket na farmě Montrealu, jenž ho před dvěma roky draftoval. Za něj už loni nasbíral 22 zápasů. Věří, že na sezonu bude i díky přeloženému turnaji dvacítek dobře nachystán. Na rozdíl od ostatních hráčů si netradiční termín pochvaluje.