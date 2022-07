Táta můj draft pořádně oslavil, ani mě nemohl odvézt na letiště, směje se Špaček junior

Doma s kamarády, bylo to super. A pak jsme trochu slavili. Hlavně teda táta. Měl největší radost a ani mě ráno nemohl odvézt na letiště. (směje se) Hned jsem totiž odlétal na development camp, kde jsem se mohl poprvé předvést. A vždy po tréninku jsme měli nějaké seznamovací aktivity. Šli jsme na motokáry, hráli beachvolejbal nebo házeli sekery. To jsem teda dělal poprvé v životě. Ale první pokus jsem vyšvihnul parádně.

Byl pro vás jednodušší přesun do zámoří díky tomu, že jste do roku 2012 vyrůstal v Americe?

Rozhodně mi to pomohlo. A lákalo mě jít si zkusit kanadskou juniorku. Viděl jsem, že to má smysl. Že se tam posunu více. Už teď se to vyplatilo, protože jsem se dostal na draft. Navíc jsme měli skvělý tým. Vyhráli jsme naši konferenci, jen bohužel play off nevyšlo ideálně a vypadli jsme v semifinále.