Dvacítka nominovala na MS, nechybí ani Myšák. Obavy z covidu jsou znovu reálné

Pětadvacet hráčů odletí v neděli do Edmontonu na dohrávané mistrovství světa hokejistů do 20 let. Šampionátu v netradičním termínu od 9. do 20. srpna se zúčastní všechny české opory, nad kterými doposud visel otazník. Útočník Jan Myšák, který nejspíš na dres znovu dostanu kapitánské céčko, sice na přípravném kempu neodehrál ani jeden ze čtyř zápasů, ale stihl doléčit zranění. Obránce Stanislav Svozil, jenž kvůli naraženému rameni chyběl v posledním utkání s Finskem, by také měl být v pořádku.

Foto: Jan Beneš/Český hokej S reprezentační hokejovou dvacítkou trénoval i obránce David JiříčekFoto : Jan Beneš/Český hokej

