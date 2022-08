To dokonce platilo i v případě letního Hlinka-Gretzky Cupu, tedy prestižního turnaje hráčů do 18 let, který má sice poměrně značné renomé, nicméně nemá status oficiálního šampionátu. Vedení ČT už tehdy připustilo, že kvůli značně napjatému rozpočtu nemůže o přenosech z této akce ani uvažovat, aby zbyly prostředky na vysílání MS „dvacítek". I na něm se ale veřejnoprávní televize dostává do úzkých.