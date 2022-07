Dvacítka odletěla do Kanady bez Jiříčka, klíčový bek má covid. Stihne MS?

Česká hokejová reprezentace do 20 let musela odletět na mistrovství světa, které pro ni začíná už 9. srpna v kanadském Edmontonu zápasy se Slováky, bez svého klíčového obránce Davida Jiříčka, který měl pozitivní test na covid-19. Šestka nedávného draftu NHL, kde si Jiříčka vybral Columbus, by ale mohla odcestovat do Kanady po uplynutí pětidenní karantény. „Pokud vše půjde podle plánu, měl by se David k týmu připojit ještě před začátkem mistrovství,“ řekl manažer týmu Otakar Černý.

Foto: Jan Beneš/Český hokej Obránce David Jiříček při tréninku na reprezentačním kempu v Brně.Foto : Jan Beneš/Český hokej

Článek Do dějiště šampionátu tak v neděli po poledni odcestovalo 24 hráčů (3 brankáři, 7 obránců a 14 útočníků). Jiříček by měl být naštěstí bez příznaků a jde tedy jen o to, aby mu za pět dnů vyšel negativní PCR test. „V Edmontonu budeme jednat za jakých podmínek by mohl dodatečně dorazit," mínil Černý. Podrobit se otestování museli podle nařízení organizátorů před nedělním odletem do Kanady všichni hráči i členové realizačního týmu a celé výpravě kromě zmíněného obránce vyšel negativní výsledek. MS hokej U20 Doma zapomenutého gólmana objevili v zámoří i pro dvacítku Šampionát se rozehrál původně na přelomu loňského a letošního roku, ale kvůli koronavirové nákaze byl nakonec zrušen po odehrání pouhých devíti zápasů a kontumaci dalších tří duelů. IIHF nakonec našla náhradní letní termín. Organizátoři v kanadské provincii Alberta nastavili mírnější pravidla než v zimě. „Tentokrát bychom neměli fungovat v tzv. bublině a ani nás nečekají karantény na hotelových pokojích," přiblížil Černý. „Po příletu budou v Kanadě podle dle našich informací testovaní na místě pouze náhodně vybraní jedinci. Celý tým pak absolvuje ještě jedno kolo testování 4. srpna. V případě, že všechno půjde podle plánu, by se potom dál v průběhu šampionátu testovat nemělo," doplnil manažer české dvacítky. MS hokej U20 Byla to náročná cesta, ale na MS jsem připraven, libuje si Myšák. Netradiční termín mu vyhovuje

Reklama