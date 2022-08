Povzbudivou zprávou pro český hokej však je, že od letošního dubna se do semifinále dostaly reprezentace napříč věkovými kategoriemi na MS do 18 let, o měsíc později při MS dospělých, zvládla to o prázdninách i nová osmnáctka na prestižní, Hlinka Gretzky Cupu a teď na odloženém šampionátu dvacítka. Samozřejmě, projevu se absence Ruska. Na všech čtyřech turnajích se ale Česku podařilo někoho z mužstev světové špičky nechat v konečném pořadí za sebou.