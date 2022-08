HOKEJ ONLINE: Drama vrcholí! Náskok českých mladíků ve čtvrtfinále MS dvacítek se tenčí

Čeští hokejisté sice nastoupili do čtvrtfinále MS dvacítek proti USA v roli outsiderů, po druhé třetině však překvapivě vedou nad Spojenými státy 3:1. Favorit šel do vedení, když využil šťastného odrazu puku Cooley, ještě před první přestávkou však svěřenci Radima Rulíka srovnali Myšákem. Ve druhé třetině poslal Česko do vedení Hauser a náskok na 3:1 ještě navýšil Šapovaliv. Utkání sledujte na Sport.cz v podrobné online reportáži ve čtvrtek od 4:30.

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Česká radost. David Jiříček (5), Jan Myšák (19) a Jiří Kulich (25) oslavují gól do sítě USA během čtvrtfinále MS dvacítek.Foto : JASON FRANSON, ČTK/AP

