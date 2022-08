Německo - Švýcarsko 3:2 Hokejisté Německa si zajistili na MS dvacítek postup do čtvrtfinále

Hokejisté Německa zdolali na mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu Švýcarsko 3:2 a zajistili si tak postup do čtvrtfinále. Ve skupině B už mají jistou účast v play off také Spojené státy americké, které v sobotu porazily Rakousko 7:0, a Švédové. Ze skupiny A jsou v čtvrtfinále zatím Kanada a Finsko.

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Němečtí hokejisté slaví gól proti Švýcarsku na MS dvacítek.Foto : JASON FRANSON, ČTK/AP

Článek Němci po úvodní prohře s USA (1:5) navázali na vítězství nad Rakouskem (4:2) a polepšili si na šest bodů z dvou zápasů. Švýcaři zůstávají bez zisku a v pondělí je čeká souboj o play off s Rakouskem, které také v třech duelech nebodovalo. V duelu se Švýcarskem se Němci ujali vedení v čase 5:37 díky brance Benneta Rossmyho, útočníka Eisbärenu Berlín, který má za sebou působení v mládežnických týmech Liberce a v sezonách 2019/20 a 2020/21 stihl dohromady čtyři zápasy i v první lize za Benátky nad Jizerou. V osmé minutě zvýšil Thomas Heigl, ale devět sekund před koncem první třetiny zkorigoval stav Simon Knak. V 37. minutě vrátil Německu dvoubrankový náskok Haakon Hänelt a v čase 51:40 dostal Švýcary zpět na kontakt Jonas Taibel, ale ztrátu už nesmazali. MS hokej U20 Dvacítka vedla gólem v oslabení, ale Kanaďané dominovali i přes 52 Suchánkových zákroků V dresu USA se proti Rakousku zapsali dvakrát mezi střelce Wyatt Kaiser a Carter Mazur. Jediným gólmanem s připsaným čistým kontem na turnaji zůstává Švéd Calle Clang, protože Andrewa Okeho vystřídal na třetí třetinu v americkém brankovišti Remington Keopple. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu (Kanada) Skupina B Německo - Švýcarsko 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) Branky a nahrávky: 6. Rossmy (Proske, Heigl), 9. Heigl (Proske, Rossmy), 37. Hänelt (Proske) - 20. Knak (Allenspach, Fahrni), 52. Taibel (Ritzmann, Alge). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Kowalski (Kan.) - Hofer (Něm.), Rey (USA). Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 642. .

