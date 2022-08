"Proti Kanadě je to vždy náročné. Je to nejlepší tým na světě, budeme se snažit podat co nejlepší výkon. A možná budeme muset přidat ještě něco víc," řekl Jiříček v on-line rozhovoru s novináři.

Střet s Kanaďany, kteří patří mezi hlavní favority turnaje, bude velký test pro českou defenzivu. "Bude to o celém týmu, ne jen o čistě práci beků. Zapojit se musí i útočníci, všichni musíme hrát dopředu i dozadu. Budeme muset podat stoprocentní výkon," podotkl osmnáctiletý bek, jenž letos startoval i na seniorském světovém šampionátu ve Finsku a podílel se na zisku bronzové medaile.

Český výběr se ale podle Jiříčka musí snažit soustředit na vlastní hru. "Samozřejmě tam mají skvělé individuality, to my víme. Musíme ale hrát na každého hráče stejně a na každý tým i podobně systémově. V tom není rozdíl," řekl Jiříček.

Odchovanec Klatov, který již dva roky hraje extraligu za Plzeň, zápasy Kanady na juniorském MS sledoval. "Kdo mě zaujal? Samozřejmě Connor Bedard. Měl by být jednička draftu. Když jsem ho viděl hrát s McTavishem...! Jak si rozumí a co předvádí, to je prostě nejlepší hokej na světě," ocenil souhru zámořských hvězd. Mason McTavish je s osmi body za čtyři góly a čtyři asistence zatím nejproduktivnějším hráčem turnaje.

Jiříček je momentálně nejvytěžovanějším českým hráčem na šampionátu, proti Finsku odehrál téměř 26 minut. Přes turnajem měl přitom problémy s koronavirem a k týmu se připojil až těsně před prvním zápasem. "Nebylo to jednoduché, musel jsem se trochu srovnat s časem. Cítil jsem se fyzicky dobře, jenom jsem neměl tréninkovou zátěž a nebyl jsem na ledě. To byl největší problém. Teď už to je v pohodě," řekl obránce, kterého letos draftoval Columbus v prvním kole jako šestého hráče celkově. Že by na začátku odpočíval a postupně se aklimatizoval, nad tím nepřemýšlel. "Jsem tady od toho, abych hrál hokej. Nebylo se na co šetřit," podotkl s úsměvem.