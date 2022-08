„Měli jsme před utkáním dva dny volno, takže kluci zregenerovali a my jsme je připravili na všechny možné situace. Na ledě sami postupně zjišťovali, že Ameriku můžou porazit. Soupeř měl prvních deset minut víc puk na holi, poté se to ale začalo otáčet. Jak šel čas, tak jsme cítili, že to můžeme urvat." tvrdil pro hokej.cz kouč českých mladíků.

Rulík znovu potvrdil, že umí pracovat s týmem před důležitými zápasy play off a připravit hráče takticky i mentálně. „Jsem strašně rád, že to, co se povedlo Lotyšům proti nám, jsme dokázali předvést my proti Americe. Už ráno jsem si říkal, že by čtvrtfinále mohlo přinést jedno překvapení. Chvíli to vypadalo, může přijít od Lotyšů proti Švédům. A když ani v tomhle utkání na ně nedošlo, tak jsem si pomyslel, že to bude na nás," usmál se.