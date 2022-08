Obrovské překvapení! Před Čechy musíme smeknout, zní ze zámoří po hokejovém zázraku

Jako obrovský šok a překvapení hodnotí zámořská i evropská média postup české hokejové reprezentace do semifinále MS do 20 let přes obhájce zlata z USA. Nicméně počin týmu trenéra Radim Rulíka hodnotí jako zasloužený.

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Česká hokejová radost. Petr Hauser (17) a David Jiříček (5) slaví u střídačky gól v síti USA během čtvrtfinále MS dvacítek.Foto : JASON FRANSON, ČTK/AP

Článek „Češi způsobili proti USA obrovskou senzaci, jsou v semifinále MS dvacítek," píše například zámořský server Sportsnet.ca. „Česká republika sesadila úřadující šampiony," hlásí zase titulek stanice ESPN. „Viděli jsme, jak Češi vystoupali vzhůru. Nejprve tvořili historii pro Lotyšsko, s nímž nečekaně prohráli, ale proti mimořádně silnému americkému týmu nastoupili velmi soustředění pod taktovkou kapitána Jana Myšáka. Celý tým hrál velmi obětavě, ale právě Myšák mu dal směr," hodnotil výkon národního týmu komentátor stanice TSN Craig Button. Jeho kolega Bob McKenzie vyzdvihl především výkon gólmana. MS hokej U20 Senzace! Česká hokejová dvacítka prošla do semifinále MS na úkor obhájce titulu „Tomáš Suchánek byl absolutně fantastický. Jednoznačná hvězda zápasu. Ale nebyl to jen on, Češi mají dvanáct draftovaných hráčů v týmu a byli tudíž legitimní hrozbou. Češi jsou zvláštní. Když jsou dobří, tak to znamená, že jsou opravdu velmi dobří. A když jsou mimo, tak jsou fakt mimo. Jako proti Lotyšům," uvedl s tím, že na pozoru se před Rulíkovým týmem musí mít v semifinále i Kanada. Skvělé představení českého výběru ocenil i kouč poražených Američanů. „Tyhle zápasy jsou těžké a my jsme se dnes nedokázali dostat do své hry. První deset minut bylo z naší strany dobrých, ale měli jsme problémy na puku. Hráli jsme proti velmi dobrým Čechům, kteří hráli tvrdě a zblokovali spoustu střel. Musíme před nimi smeknout klobouk," uznal kouč Nate Leaman. ⭐ ⭐ ⭐ @narodnitym #WorldJuniors pic.twitter.com/cKYqmR3TOe — IIHF (@IIHFHockey) August 18, 2022 Uznání ale i radost z vyřazení obhájců titulu zní také ze Švédska a Finska. „Překvapení ve čtvrtfinále. Češi nečekaně vyřadili Američany," píše například finský server Iltalehti. Konkurenční Ilta Sanomat zase zdůrazňuje, že Češi přihráli Suomi „vysněného soupeře" do semifinále v podobě Švédů. Protože jinak by narazili na zřejmě nejsilnější tým na turnaji Kanadu. Chválou na adresu Čechů nešetřil ani hokejový expert švédské televize SVT Jonas Andersson. „Naprosto mimořádný týmový výkon České republiky. Výborná obrana a obětavá hra, dnes to byla v jejím podání opravdová týmová mašina. Způsobila jedno z největších překvapení juniorských světových šampionátů za poslední dobu," chválil Andersson. MS hokej U20 MS v hokeji do 20 let: Program čtvrtfinálových zápasů

