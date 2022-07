Kouč hokejové dvacítky Rulík počítá na kemp v Brně i s Jiříčkem a Kulichem

Oba zástupci českého hokeje v prvním kole letošního draftu NHL David Jiříček a Jiří Kulich figurují ve finálním výběru trenéra Radima Rulíka na první část přípravy před srpnovým mistrovstvím světa hráčů do 20 let v Kanadě. Kemp se uskuteční od pondělí do pátku v Brně.

Foto: David W Cerny, Reuters David Jiříček se raduje z gólu.Foto : David W Cerny, Reuters

Článek Osmnáctiletý obránce Jiříček byl v noci na dnešek prvním vybraným Čechem během úvodního kola draftu po čtyřech letech, ze šestého místa po něm sáhl Columbus. Stejně starý útočník Kulich přišel na řadu jako celkově osmadvacátý po volbě Buffala. "Trenéři zatím stále počítají i se všemi nově draftovanými hráči včetně Davida Jiříčka a Jiřího Kulicha. Nicméně nad jejich příjezdem do Brna stále visí otazník a bude záležet na tom, jak budou probíhat jejich jednání v zámoří," uvedl tiskový mluvčí reprezentace Ondřej Kalát. Ve výběru je celkem 34 hráčů: čtyři brankáři, 12 obránců a 18 útočníků. Kemp v Brně bude zároveň první akcí pod Rulíkovým vedením. Zkušený kouč, jenž v příští sezoně povede i extraligový tým Pardubic, byl jmenován šéfem střídačky juniorské reprezentace před dvěma měsíci. NHL Slzy nešly zastavit. Maminka slovenské jedničky velký okamžik obrečela Dvacítka vstoupí do odloženého MS v Edmontonu v úterý 9. srpna utkáním proti Slovensku. Dalšími soupeři českých mladíků v základní skupině A budou Finsko, domácí Kanada a Lotyšsko. Do čtvrtfinále postoupí první čtyři celky. Šampionát se měl původně konat na přelomu loňského a letošního roku, ale kvůli koronavirové nákaze byl nakonec turnaj zrušen po odehrání pouhých devíti zápasů a kontumaci dalších tří duelů. Češi ještě pod vedením kouče Karla Mlejnka stihli odehrát utkání s Kanadou (3:6) a s Německem (1:2 v prodloužení). Nominace na přípravný kemp Brankáři: Daniel Král (Liberec), Jan Bednář (Acadie-Bathurst/QMJHL), Patrik Hamrla (Rimouski/QMJHL), Tomáš Suchánek (Tri-City/WHL), obránci: Sebastian Jasečko, David Moravec (oba Mladá Boleslav), David Jiříček (Plzeň), Štěpán Němec (Litoměřice), Matěj Pinkas (Hradec Králové), Jakub Šedivý (Liberec), Jiří Ticháček (Kladno), Aleš Čech (Kärpät Oulu/Fin.), Tomáš Hamara (Tappara Tampere/Fin.), Tomáš Machů (Youngstown/USHL), Stanislav Svozil (Regina/WHL), David Špaček (Sherbrooke/QMJHL), útočníci: Jiří Kulich, Dominik Rymon (oba Karlovy Vary), Daniel Herčík, Tomáš Urban (oba Pardubice), Petr Hauser (Sparta Praha), Sebastián Malát (Plzeň), Adam Měchura (Liberec), Matouš Menšík (Jihlava), Lukáš Pajer (Hradec Králové), Michal Ramik (Litoměřice), Ivo Sedláček (Kometa Brno), Michal Gut (Everett/WHL), Jaroslav Chmelař (Providence College/NCAA), Ivan Ivan (Cape Breton/QMJHL), Petr Moravec (Tri-City/WHL), Martin Ryšavý (Moose Jaw/WHL), Gabriel Szturc (Kelowna/WHL), Matyáš Šapovaliv (Saginaw/OHL). NHL Políbené logo, potřesení rukou s Nashem. Columbus vřele přivítal Jiříčka

