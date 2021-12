Opora hokejové dvacítky úvodní zápas MS nedohrála! Co je s Jiříčkem?

Platil za jeden z pilířů českého výběru na světovém šampionátu hokejistů do 20 let v Edmontonu, nedohrál však ani úvodní duel. Český obránce David Jiříček musel po střetu s Kanaďanem Cuyllem krátce před vypršením poloviny zápasu za nerozhodného stavu 3:3 odstoupit kvůli poraněnému kolenu. Jak vážné zranění je a bude plzeňský zadák schopen ještě do turnaje zasáhnout?

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Český bek David Jiříček (v předklonu) z utkání proti Kanadě odstoupil kvůli zranění kolenaFoto : JASON FRANSON, ČTK/AP

Článek Fotogalerie +8 "David má zatím nespecifikované zranění kolene. Po zítřejším vyšetření na magnetické rezonanci budeme chytřejší," řekl ke zdravotnímu stavu hlavní opory české defenzívy kouč Karel Mlejnek. K nešťastnému střetu došlo ve středním pásmu po vzepětí, které favorizovaný domácí tým předvedl poté, co ve 13. minutě s českým celkem prohrával 1:3. Jiříček, který si už loni v listopadu v necelých 17 letech zahrál i za národní výběr dospělých kouče Filipa Pešána na turnaji Karjala a stal se tak nejmladším hráčem v dějinách samostatného českého týmu, opouštěl led s bolestnou grimasou ve tváři v předklonu a za pomoci spoluhráče. Man that doesn't look good for David Jiříček. Brutal. pic.twitter.com/5qfxGifViW — Spoked Z (@SpokedZ) December 27, 2021 „Samozřejmě všichni víme, že David je top prospekt českého hokeje. Mužstvo to samozřejmě poznamenalo, na druhou stranu tady máme beky jako Jirku Ticháčka, Davida Moravce nebo Michala Hrádka, kteří taky hrají extraligu. Musí to vzít oni. Je mi to velmi líto, ale tyhle věci bohužel k hokeji patří," smutnil Mlejnek. Čeští mladíci nakonec kanadským obhájcům stříbra podlehli 3:6. Další duel čeká český tým v noci z pondělka na úterý v 1:00 SEČ proti Německu. S Jiříčkem, nebo bez něho? MS hokej U20 Česká dvacítka na úvod MS favorita nezaskočila, navíc přišla další ztráta

Reklama