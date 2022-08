"Nejhorší to bylo, když jsme dostali jedenáctý gól dvacet vteřin před koncem. Měl jsem jít na led. Řeknu pravdu, styděl jsem se za sebe a za to, co předvádíme na ledě. Byl to pro mě asi nejtěžší moment v dosavadní kariéře. Bylo vidět, že nám ukázali, že jsme úplní lůzři. Bylo to těžké," lamentoval pro slovenská média útočník Adam Sýkora, který má patřit k oporám celku.