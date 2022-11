V prvním útoku Šalé posbíral ve třech zápasech dva góly a jednu asistenci, šance dostat se do finálního výběru týmu Radima Rulíka ale reprezentační benjamínek odhadovat nechtěl. „Je to můj cíl, samozřejmě. Ale asi to nechám tak a uvidíme," pousmál se mladý forvard Komety Brno.

Jedno utkání jste v Ostravě vyhráli (nad Finskem U19 6:3), poté jste prohráli se Švédskem U20 (3:4) a na závěr i s dvacítkou Finska (0:4). Jaké máte z turnaje pocity?

Těžko se to teď hodnotí, protože ten poslední zápasy nebyl dobrý. První dvě utkání naše lajna i jako tým neodehráli špatně, i když chyby tam byla, ale ten poslední nebyl podle našich představ. Nebylo to ono.

V čem za stejně starými soupeři ze Švédska či Finska zaostáváte? Co vám to ukázalo?

Řekl bych asi skoro ve všem. Nedělní zápas s Finskem to ukázal jasně. Bruslařsky, osobní souboje, střela, dovednosti. Rozdíl je snad úplně ve všem.

Pro vás je tento turnaj premiérou ve dvacítkách, jaké osobní poznatky si z něj odnášíte?

Bylo to trošku něco jiného než v chlapech v extraligovém áčku. Jiný styl hokeje, více se po ledě lítalo. Ale myslím, že jsem si navykl dobře a s klukama z lajny (Matouš Menšík a Jakub Kos) jsme si rozuměli. Škoda toho posledního zápasu, to nebylo podle našich představ a dopadlo to, jak to dopadlo.

Jak hodně vám ve dvacítkách pomohlo, že v Brně hrajete pravidelně extraligu?

Pomáhá to, samozřejmě. Něco už jsem tam teď nahrál, tak vím, jak se mezi těmi silnějšími soupeři cítit nebo jak se pohybovat na ledě. Mají více kilo, v soubojích jsou silnější, ale už jsem na to nachystaný. V tom mi to určitě pomohlo.

Finové mají mladých hráčů, kteří hrají tamní nejvyšší soutěž pravidelně mnohonásobně více. Je i to důvodem proč jsou lepší?

Asi to je jeden z aspektů. Jak Finové, tak Švédi tam mají hodně těch hráčů ročníků 2005 a 2004, kteří dostávají prostor mezi muži v áčku. Asi je to jeden z důvodů, proč nás převyšují.

Dostal jste šanci v prvním útoku, co to pro vás znamenalo?

Byl jsem rád, bylo to jiné než v Kometě, kde jsem v útoku s Adamem Zbořilem a Andrejem Kollárem a máme trošku jinou roli. Tady jsem dostal první lajnu, myslím že jsme s klukama první dva zápasy neodehráli vůbec špatně. Měli jsme dobré akce, zakončení a také nám tam něco napadalo. Ale ten poslední zápas se nám nepoved.

Jak vnímáte své šance dostat se do finálního výběru pro mistrovství světa dvacetiletých v Kanadě?