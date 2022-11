KOMENTÁŘ: Karjala jako pohádka O chytré Horákyni. Ale splnila smysl hledání

A je to vlastně od brzy 37letého hokejového kmeta výstižné hodnocení, protože teď, když se zase blíží týdny plné televizních pohádek, Karjala s lehkým předstihem připomínala tu O chytré Horákyni. Reprezentace nebyla svlečená ani oblečená, zkrátka v jejím vystoupením nebylo nic zlého, leč ani výjimečného. Byť je tedy třeba říct, že po úvodním mači proti Švédsku, kdy v Českých Budějovicích vypadala spíš jako nahá, se po přesunu do Turku notně přioblékla.

„Jako tým pořád rosteme, vyvíjíme se. I tenhle turnaj to ukázal. Druhý a třetí zápas jsme hráli jako tým mnohem lépe než ten první," řekl kouč Jalonen.

Ano, ten po rychlé jarní inauguraci a následném bronzovém mistrovství světa teď může s týmem koncepčněji pracovat. Může zkoušet hráče, testovat je v jeho oblíbeném kompaktním systému celé pětice, který koneckonců fungoval také na Karjale (viz zápas s Finskem a z velké části se Švýcarskem). Byť je legitimní připomínka, že někdy působí až příliš pasivně.

Klíčové ale je, že Jalonen teď má prostor hráče lépe poznat, najít jim vhodnou roli i třeba objevit nějaký utajený drahokam, protože rozhodující je výsledek na MS, zatímco turnaje Euro Hockey Tour vždycky zůstávaly ve stínu.

Zároveň je už roky jasné, že chce-li reprezentace uspět na šampionátu, je bláhové si myslet, že by k tomu stačilo jen evropské jádro. I současná zdvojená pozice manažera ukazuje, že přílet hráčů z NHL je na květnový turnaj víc než žádoucí a že Havlát se Židlickým by měli zkusit do Rigy z Ameriky obstarat ideálně deset „kousků". Zbytek (nemyšleno však jen do počtu) budou tvořit ti, kteří projdou sítem Jalonenových testů, z nichž jeden si lze odškrtnout.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Generální manažer české hokejové reprezentace Martin Havlát (vlevo) a kouč národního týmu Kari Jalonen.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Bezesporu se velmi slušně ukázala první formace Chlapík - Špaček - Lenc, značná byla i jejich síla v přesilovkách. Špaček rozjel výtečnou sezonu, což dokazují jeho čísla ze švýcarské ligy a potvrdil je i teď v reprezentaci. V obraně působil jistě Sklenička, Dvořák a vlastně nebýt finálního námazu a jedné riskantní nahrávky o chvíli dříve, lze to napsat také o Košťálkovi.

„Je každopádně super, že se do mezinárodního kolotoče dostali zase noví kluci. Myslím, že jim to dá hodně i do ligy a pomůže jejich sebevědomí. Všichni, co tu byli, si nominaci zasloužili a odvedli výborný výkon," uvedl Roman Červenka.