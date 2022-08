„Stály proti nám budoucí hvězdy NHL, takže jsem si to chtěl maximálně užít a zastavit co nejvíc puků," neskrýval Suchánek pro ČTK respekt k soupeři. Odčinit chtěl hlavně svůj poslední vzájemný zápas s Kanadou, kdy na juniorském MS před rokem střídal už po sedmi minutách a třech inkasovaných gólech.

Nikdy nezapomene na kanadský vítězný gól. Minutu před koncem první třetiny ho Kent Johnson, držitel stříbra z letošního MS dospělých, překvapil lakrosovým trikem. Za brankou si nabral puk na čepel a kolem tyčky hodil přes Suchánkovo rameno. „Chytá se to hodně těžko. V podstatě musíte doufat, že vás to trefí, ale tohle štěstí jsem tentokrát neměl," říkal.

„Kanada se snažila střílet ze všech pozic, ale Suchoš v brance předvedl naprosto neskutečný výkon. Obrovsky nás podržel, jen bychom mu měli víc pomáhat. Dostali jsme sice pět gólů, ale nebýt jeho, mohl to být ostudný debakl jaký schytali Slováci," líčil pro hokej.cz obránce Jiří Ticháček.

„Opravdu všechna čest, co Suchoš pochytal. V Kanadě fanoušci uměli ocenit, jaké vyčaroval zákroky, proto mu dali kredit a tleskali vstoje," doplnil ve videorozhovoru na webu Českého hokeje autor jediné branky národního týmu do 20 let Martin Ryšavý. „I když se hrálo bez pískání dál, tak jsem věřil, že se puk odrazil z branky a povedlo se v oslabení dát gól. Kontrola u videa mně dala za pravdu," tvrdil.