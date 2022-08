"Zápas se nám hrubě nepovedl, což ukazuje na nevyspělost hráčů v hlavách či jejich nedozrálost. Nastoupili jsme způsobem, kterým nastupovat nemůžeme, protože je to hazard. Vždycky na hráče apelujeme, aby šli do utkání dobře připraveni nejen tělesně, ale i mentálně. A to bohužel nebylo," řekl Kalous.

Ten prozradil, že se po utkání hráči sami zavřeli v kabině a leccos si vyříkali, což snad bude mít pozitivní dopad na duel s Američany. "Abychom napravili dojem, který jsme si úplně zbytečně pokazili. Kluci hrají za Česko, ne sami za sebe a je potřeba, aby si to uvědomili. Věřím, že se poučí a už se to nikdy nebude opakovat," uvedl kouč.

Je ale jasné, že ve čtvrtfinále je favorit jasný, a pokud by se Češi přes americký výběr dostali dál, rovnalo by se to zázraku. "USA jsou bez jakékoliv diskuze top tým. Ale absolutně nejde už předem nastupovat s poraženeckou náladou. Pokud každý hráč ze sebe vytáhne to nejlepší od prvního vhazování do poslední vteřiny, tak to může skončit i výhrou outsidera, kterému veřejnost a odborníci nedávají šance. Je spousta příkladů, kdy papírově slabší tým v takových zápasech uspěl. A hráčům věřím," uvedl Kalous.