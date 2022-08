Jsou to sebevědomá a burcující slova, která ke správnému sportovci patří. Snad ale nejsou i naivní, protože to bude souboj obra s trpaslíkem. Navíc čeští junioři dokázali vyhrát za posledních 14 let jedno jediné čtvrtfinále – a to v roce 2018, kdy proti Finsku podal fenomenální výkon brankář Josef Kořenář.

"Když jsem byl mladší a díval se na týmy, které prohrávaly čtvrtfinále, nebylo to nic příjemného. My ale věříme, že semifinále můžeme udělat a budeme v to věřit celý zápas," přeje si Urban, jinak hráč Pardubic.

Sám ještě jako dorostenec působil na akademii na Floridě, krátce se mihl i v americké soutěži USHL a teď v Edmontonu viděl některé zápasy Američanů. I proto ví: "Američané jsou silní v rychlosti, je to hodně podobné stylu Kanady. Jsou šikovní s pukem a hrozně silní do útoku."

Mimochodem zatímco USA dostala v základní skupině čtyři góly, Češi minimálně stejný počet branek inkasovali v každém ze čtyř odehraných duelů, což je varující ukazatel. Zvlášť ostudné pak bylo vystoupení proti Lotyšsku a právě porážka z tohoto zápasu Čechy nasměrovala proti USA.

"Strašně nás to mrzelo a styděli jsme se za to, co se stalo," řekl Urban. "S klukama jsme si všechno vyjasnili, měli jsme svůj vlastní mítink bez trenérů. My se do toho zápasu budeme chtít připravit tak, abychom ho zvládli a podali nejlepší výkon v turnaji."