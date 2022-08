Krásné gesto. Český hokejista na MS rozjel pomoc pro spoluhráče, který má rakovinu

Zhruba před měsícem a půl oznámil hokejový reprezentant Pavel Novák na sociálních sítích, že mu byla diagnostikována rakovina. To jeho spoluhráči z reprezentace do 20 let nenechali bez povšimnutí. Útočník Michal Gut přišel s myšlenkou na pomoc, a to s výrobou fialových hokejek. Na probíhajícím juniorském světovém šampionátu v Kanadě už s takovým vybavením hraje. A hole už jsou v dražbě.

Foto: Jason Franson, ČTK/AP Český útočník Michal Gut s fialovou hokejkou v akciFoto : Jason Franson, ČTK/AP

Článek V Edmontonu bojují čeští junioři o úspěch na MS do dvaceti let, které bylo na přelomu roku kvůli covidu zrušeno a následně přesunuto na neobvyklý srpnový termín. Na zrušeném šampionátu figuroval v sestavě Čechů Pavel Novák, kterému bylo nedávno diagnostikováno onkologické onemocnění. A to těsně předtím podepsal nováčkovský kontrakt s Minnesotou Wild, která si ho vybrala na draftu v roce 2020. Hezkým gestem se projevil Novákův spoluhráč z národního týmu a kamarád Michal Gut, kterého zanedlouho poté, co Novák oznámil svou diagnózu, napadlo uspořádat dražbu na podporu dvacetiletého útočníka. „Se svým výrobcem hokejek jsem se domluvil, že mi udělají fialovou sadu. Hole ohraju buď na mistrovství světa juniorů, případně na začátku sezony v Litvínově. A pak je vydražím," tehdy prohlásil. A slib dodržel. V Kanadě je k vidění na ledě s fialovými holemi, se kterými nastoupil do utkání proti Finsku, Javorovým listům a Lotyšsku. Fialová barva představuje podporu boje proti rakovině. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílel uživatel @michalgut62 Gut už dražbu spustil na webu sportovniaukce.cz. Je v ní šest hraných hokejek a jejich vyvolávací cena je na částce 6000 korun, a to v případě těch zápasových. Částka 5000 korun se odkazuje na tréninkové hole. Celá aukce končí 1. září a poputuje na účet Nadačního fondu Ivana Hlinky. Číslo účtu je 195975712/0300. Do zprávy pro příjemce je dobré uvést poznámku „Pavel Novák". Ostatní Podpora pro nemocného parťáka. Gut bude pro Nováka pořádat dražbu

