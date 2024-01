Hokejovou dvacítku čeká ve čtvrtfinále MSJ repríza loňského finále s Kanadou

Česká hokejová reprezentace do 20 let bude dnes bojovat o třetí postup do semifinále mistrovství světa za sebou. Soupeřem svěřenců trenéra Patrika Augusty budou v Göteborgu od 14:30 hráči Kanady, kteří loni porazili Česko ve finále a na předešlém šampionátu v semifinále. Na loňském turnaji však český výběr dokázal zámořské hráče v základní skupině porazit teprve podruhé v novodobé historii. Utkání sledujte online na Sport.cz.

Foto: iihf.com Kapitán české dvacítky Jiří Kulich

Článek „Nálada je pozitivní, řekli jsme si k tomu něco s trenéry a chceme určitě vyhrát. Doufáme, že přijde hodně fanoušků a bude skvělá atmosféra,“ řekl obránce Aleš Čech po pondělním tréninku, který národní tým absolvoval poprvé v hale Scandinavium, kde vstoupí do vyzařovací části. Kanada loni získala jubilejní 20. titul na juniorském šampionátu a na severu Evropy útočí na zlatý hattrick. Mistrovství světa hráčů do 20 let Čtvrtfinále: 14:30 Kanada - Česko MS hokej U20 Proti dvacítce jde i Bonkův syn. Klukům česky něco řeknu, usmívá se