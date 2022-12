"Měl by dorazit ještě před začátkem mistrovství, podle domluvy čtyřiadvacátého," řekl asistent trenéra Jiří Kalous v on-line rozhovoru s novináři. Devatenáctiletý bek, jenž v této sezoně hrál i dvě utkání za Columbus v NHL, byl tak za Cleveland měl nastoupit ve čtvrtečním domácím zápase proti Utice a teoreticky by mohl hrát i o den později na ledě Grand Rapids.

Jiříček se tak nezapojí do české generálky na juniorské MS, souboje se Švýcarskem v noci na pátek SEČ. V něm už by ale měli mít trenéři k dispozici i hráče, kteří ze zdravotních důvodů nezasáhli do dnešního zápasu proti Lotyšsku při výhře 6:3. V něm chyběli například obránci Stanislav Svozil, David Špaček nebo útočníci Jakub Kos a Eduard Šalé. Odpočíval i forvard Jiří Kulich.