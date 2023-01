Oba experti se vzácně shodnou na tom, že Přerov je známý skvělou prací s talenty. Antoš zdůrazní, že se talentovaní obránci posouvají do Brna „V Přerově to fakt dělají dobře. Mám informace od Jakuba Grofa, mého kamaráda, který tam trénoval," svěřuje se expert. Martin Kézr doplňuje, že ve prospěch Přerova mluví i jeho pologa. „Je to dobrá spádnice ze všech okolních krajů," nachází i mimo hokejové plus.

„Přerov byl také postižen nesmyslností, co hrozila až soudem. Klubu bylo oznámeno, že když nemá akademii, tak nebude hrát extraligu juniorů. To byl jeden z největších faulů, kterých se bývalé vedení svazu dopustilo," útočí na bývalé vedení českého hokeje Kézr.

Přerov přirovnává k hokejovým mekkám typu Kladna či Litvínova. „Přerov je malé město, mají stadion a lidi, co to tam baví. Kluci tam přijedou rádi a třeba na kole. Je to stejné jako v Kladně či Litvínově, kam kluci chodili rádi, měli tam své vzory. Přesně o tom to je," soudí Antoš. „Přerov má zázemí, má dobře lidi. Když to takhle je, nepotřebujete O2 Arenu, zázemí nemusí být špičkové. Potřebuješ jen zimák, kam chodí lidi rádi a je dobré trenérské vedení."