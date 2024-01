O českou dvacítku se stará bratrská dvojka. Jsme sehraní a ani si nelezeme na nervy, usmívají se

Nejsou v záři reflektorů přímo na ledě ani se nestarají o taktiku, přesto jsou naprosto nezbytnou součástí českého týmu na mistrovství světa hokejistů do 20 let. Kustodi Václav a Jan Vejvodovi, sehraná bratrská dvojice, tráví v aréně čas od rána do noci. Hráčům zajišťují výzbroj i výstroj, občerstvení po tréninku i během zápasu a celkově šéfují české kabině ve Švédsku. „Je to náročné, ale jsme na to zvyklí,“ říkají.

Foto: IIHF Česká střídačka se raduje z gólu na MS hokejistů do 20 let.

Článek Göteborg (od našeho zpravodaje) - Společně absolvují už šestý šampionát dvacítek, k tomu přidali i tři mistrovství osmnáctek. Na jejich souhru se už mohou mládežnické reprezentace spolehnout. „Umíme si vyhovět a víme, co od druhého můžeme čekat," líčí 32letý kustod Jan Vejvoda. „Prostě si rozumíme. Ani si nelezeme na nervy, to je zázrak," culí se o tři roky starší Václav Vejvoda. Oba jsou bývalí hráči, kteří s hokejem sekli v juniorském věku, a práci kustoda mají jen jako koníček. Jinak jsou zaměstnáni ve stavební firmě svého otce, také společně. „Mistrovství je pro zábavu. Dělám rukama a hned jsou vidět výsledky mé práce. Beru to jako relax," vysvětluje Václav. Ten zajišťuje kompletní přípravu kabiny, občerstvení nebo praní zpoceného prádla. Jeho mladší sourozenec se pak stará o broušení bruslí i přípravu výstrojí. „Někteří hráči jsou na to pedanti a mají furt s něčím problém," usmívá se Jan. „Ale to je normální. Jsou to fajn kluci jako každý rok," pokračuje. Souhlasí i starší z dvojice. „Kluci jsou slušní, dokážou si říct, když něco potřebujou. Věkový rozdíl mezi námi už se teda dost prohlubuje, ale funguje to," oceňuje. „Práce mezi mladými kluky omlazuje. I proto to dělám," líčí Jan Vejvoda. Na Nový rok si moc volna neužili. Museli totiž veškerý materiál přestěhovat z haly Frölundaborg do moderní arény Scandinavium, kde čeští hokejisté odehrají úterní čtvrtfinálový duel proti Kanadě. „Poslední roky jsme se stěhování vyhnuli, teď ne. Ale naštěstí je to ve stejném městě," říká s úlevou Jan. „Máme vlastní dodávku, takže jsme ji dvakrát naložili a bylo to celkem rychlé," dodává Václav Vejvoda.