„První zápas je vždy nejdůležitější. Ještě je to derby se Slováky. O to důležitější to je. Budeme se muset připravit a podat co nejlepší výkon,“ řekl kapitán týmu Jiří Kulich, jedna z očekávaných opor týmu. „Bude tam velká rivalita, Slováci mají výborný tým a nejlepšího gólmana předešlého mistrovství. Hned pak nás čekají Norové, kteří mají spoustu hráčů ze švédských soutěží. Pak Amerika, Švýcaři. Nečeká nás nic jednoduchého a všechny zápasy mohou být klíčové,“ doplnil Augusta.