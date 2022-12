Česko - Kanada 5:2 Prvotřídní senzace. Česká dvacítka dokonale zaskočila Kanadu

Minuta Min. Tým Hráč Akce 11. Wright 0 : 1 18. Špaček 1 : 1 19. Moravec 2 : 1 21. Svozil 3 : 1 22. Bedard 3 : 2 29. Chmelař 4 : 2 29. Menšík 5 : 2 Záznam online reportáže

Historicky nejvyšší české vítězství na hokejovém MS do 20 let nad Kanadou se zrodilo při úvodním vystoupení reprezentantů na ledě v Halifaxu. Na skalp tohoto soupeře přitom mladíci čekali devět let, výhra 5:2 je z kategorie senzačních. Tříbodový zisk proti Kanaďanům je vůbec první od rozdělení Československa a vyšel až na třiadvacátý pokus. Všechny góly do domácí sítě nasázeli reprezentanti během necelých jedenácti minut, ale základem byl maximálně zodpovědný výkon celého týmu podtržený výtečně chytajícím Tomášem Suchánkem, jenž předvedl 36 úspěšných zákroků.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Puk je v kanadské síti. Češký hokejista Jaroslav Chmelař se raduje poté, co vstřelil na MS dvacítek gól velkému favoritovi. Brankář Kanady Benjamin Gaudreau neměl národ.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP

Článek Fotogalerie +5 Český tým nastoupil v obraně i s Davidem Jiříčkem, byť se hráč farmy Columbusu dočkal zatoulané výstroje až těsně před rozbruslením. Mladíci vyrukovali na favorizovaný domácí tým nebojácně, a přestože brzy Suchánek musel likvidovat tutovku Dacha, čeští hráči se vyrovnali soupeři bruslařsky a předvedli i důraz v prostoru před brankou. Chmelař dokonce dostal puk do kanadské sítě, ale předcházelo tomu Szturcovo nedovolené bránění gólmanovi. Místo radosti z vedení tak šli Češi do čtyř. O bleskové využití přesilovky hned po dvaceti sekundách se zasloužil Wright tečí Zellwegerovy rány od modré čáry, Suchánek na změnu dráhy puku nemohl reagovat. V 15. minutě umocnil kanadské vedení Clarke dělovkou, kterou prostřelil brankáře. Česká střídačka ale úspěšně využila trenérskou výzvu, která odhalila domácí ofsajd. Český brankář první obětí legendární finty v NHL. Příště už by gól neplatil, reaguje v pořadu PříklepVideo : Sport.cz Stav tak zůstal 1:0 a reprezentační dvacítka stihla ještě během úvodní třetiny v rozpětí 35 vteřin otočit skóre zásluhou tref obránců. Nejprve se syn olympijského vítěze z Nagana David Špaček dostal sám před odkrytou branku, aby zužitkoval báječný Svozilův pas. Hned při dalším střídání Moravec vyslal střelu od modré čáry po vyhraném vhazování, a puk díky Marcelovi, který stínil domácímu gólmanovi, proletěl až do kanadské sítě. Favorit znervózněl, což hned v první minutě druhého dějství umocnila další perfektní akce kapitána Svozila, jenž z pravého kruhu přesně zakončil. Za 45 sekund ale přišla kanadská gólová odpověď. Postaral se o ni Bedard, předpokládaná jednička příštího draftu NHL. Nicméně mladí Češi si počínali zodpovědně s pukem, pečlivou defenzívou drželi systém a dostali i možnost pěti minut početní výhody, když Dean za zákrok do hlavy obránce Čecha dostal trest ve hře. Až na závěr přesilovky vyšel dvacítce dvojitý gólový úder během 33 sekund. Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Nečekané. Kanadská dvacítka musela střídat na mistrovství světa hráčů do 20 let v duelu s Českem brankáře. Thomas Milic (1) nahradil během druhé třetiny Benjamina Gaudreaua.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP Chmelař využil toho, že po Jiříčkově střele brankáři vypadl kotouč, který český útočník pohotově dorazil do sítě. Vzápětí Menšík střílel z ostrého úhlu a nejistý Gaudreau pustil puk za svá záda. Za stavu 2:5 Kanada střídala gólmana a bylo znát, že takový vývoj utkání zámořské mužstvo hodně znejistěl. I když postupně rostl tlak domácích, Suchánek je ve skóre nepouštěl na dostřel. Poměr střel ve třetí části sice vyzněl 14:7 pro Kanadu, ale třígólový náskok českého týmu se neztenčil. Čtyři minuty před koncem soupeř sáhl k power play, jenže ani během ní nic nevymyslel a Češi mohli slavit senzační výhru. Hokejové MS hráčů do 20 let Skupina A Česko - Kanada 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) Branky: 18. D. Špaček (Svozil, Brabenec), 19. D. Moravec (Měchura, Marcel), 21. Svozil (D. Špaček, Šalé), 29. Chmelař (D. Jiříček), 29. Menšík (Kos, Suchánek) - 11. Wright (Zellweger, Guenther), 22. Bedard (Wright, Korchinski). Rozhodčí Hronský (SR), Tcherrig (Švýc.) – Knox (Kan.), Konc (SR), vyloučení 3:5, navíc Z. Dean (Kan.) 5 minut + do konce utkání, využití 2:1, 8262 diváků. Česko: Suchánek – D. Jiříček, Ticháček, D. Špaček, Svozil, Hamara, D. Moravec, A. Čech – Šalé, Šapovaliv, Kulich – Chmelař, Brabenec, Szturc – Ryšavý, Menšík, Kos – Hauser, Marcel, Měchura. Kanada: B. Gaudreau (29. Milic) – Zellweger, Del Mastro, Clarke, Hinds, Allan, Korchinski, Matier – Bedard, Wright, Guenther – Stankoven, Fantilli, J. Roy – Gaucher, Z. Dean, Ostapchuk – Bankier, Dach, Othmann - Schaefer. Švédsko - Rakousko 11:0 (2:0, 6:0, 3:0) Branky a nahrávky: 14. I. Rosén, 18. Bystedt (I. Rosén), 21. I. Rosén (Carlsson, Bystedt), 23. Robertsson (E. Pettersson, Jansson), 28. Oscarson (O. Pettersson), 31. Lekkerimäki (Wagner, Engström), 33. Öhgren (Östlund, Engström), 34. Odelius (Stjernborg, Wagner), 43. Wagner (Lekkerimäki, Lindbom), 45. Bystedt (Carlsson, Jansson), 54. O. Pettersson (Sjöholm, Jansson). Rozhodčí: Campbell, Hamilton - Wyonzek (všichni Kan.), Waleski (USA). Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7274. Skupina B (Moncton): Finsko - Švýcarsko 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1) Branky a nahrávky: 23. K. Kapanen (Väisänen, Päivärinta), 49. Väisänen (Päivärinta, Ervasti) - 33. Canonica (Taibel), 45. Jabola (Alge, Taibel), 61. Biasca (Bichsel). Rozhodčí: Magnusson (Švéd.), Schlittenhardt (USA) - Hautamäki (Fin.), Klouček (ČR). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4465. Lotyšsko - USA 2:5 (0:0, 2:2, 0:3) MS hokej U20 Světový šampionát hokejistů do 20 let již v tradičním termínu. Češi začnou s Kanadou

Reklama