„Popravdě řečeno byl návrat do juniorů šílený. Bylo to pro mě úplně něco jiného a bylo to hodně těžké. Bylo menší hřiště, hrál se jiný hokej. Prvních pět zápasů jsem se moc nechytal. Potom jsem se přizpůsobil tamnímu hernímu stylu, což je pro mě jen dobře,“ řekl Šalé v Příbrami, kde se juniorská reprezentace nyní připravuje. Náročné prý byly první dva měsíce.

Osmnáctiletý odchovanec brněnské Komety hrál v minulé sezoně i přes svůj věk stabilně seniorskou extraligu. Poté co jej ale draftoval Seattle v 1. kole, přesunul se do Kanady do juniorské soutěže, aby si zvykl na zámořský styl hokeje.

„Kluci tam nikdy nehráli chlapský hokej, takže je to hodně bláznivé. Hraje se nahoru dolů a moc se u toho nepřemýšlí. Pro mě jako hráče, který si rád nahraje puk, něco vymyslí, to bylo těžké. Navíc jsem tam byl sám, bez jiného Čecha. I po mentální stránce to bylo náročné. Byl jsem zvyklý na rodinu, kamarády, tohle bylo něco jiného,“ vysvětloval útočník týmu Barrie Colts.

Šalé přiznal, že jej i napadlo, že by se vrátil domů. „V hlavě jsme to měl, nebudu říkat, že ne. Vím ale, proč tam jsem, a vím, co chci dosáhnout. Kousnul jsem se, a i když nemáme úplně topový tým, tak si myslím, že to jde, jak má. Zlepšuji věci, které mám,“ řekl Šalé, jenž v OHL zatím odehrál 25 zápasů s bilancí sedmi branek a 14 asistencí.

Nyní se ale plně soustředí na juniorskou reprezentaci, ke které se připojil hned na začátku kempu. „Je to tady krásné. Všechny kluky znám, hrávali jsme spolu na osmnáctkách a pár jich je tady z minulých dvacítek, což je super. Těším se,“ řekl jeden z šesti pamětníků úspěšného turnaje v Halifaxu na přelomu roku v současném kádru.

Trenér Patrik Augusta už naznačil, že reálně zvažuje, že by opět sestavil útok Šalé, Matyáš Šapovaliv, Jiří Kulich, kterému se na minulém turnaji dařilo. Všichni tři jsou nyní v nominaci, i když Kulich působící na farmě Buffala by se měl připojit k týmu až později. „Hráli jsme spolu od osmnáctek a je radost s nimi hrát. Jsme dobří kamarádi i mimo led. Na ledě máme každý svoji roli a víme, od čeho tam jsme. Uvidíme, jak se to poskládá a celé dopadne,“ řekl Šalé.