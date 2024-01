„Pokud jde o takovou rivalitu, je to v pořádku. Můžeme toho využít, až budeme příště hrát s Českou republikou, ať už na seniorské, nebo jiné úrovni. Tento citát bych klukům vytiskl a zvýraznil, aby ho všichni v šatně viděli a působil jako další motivace,“ prohlásil dnes 37letý bývalý obránce.

Podle Valábika by si všichni lidé ve veřejném prostoru měli dávat pozor na to, co a jak říkají. „Chápu, že to mohlo slovenské fanoušky rozzlobit. Já bych si něco takového při komentování říct nedovolil. Nikdy jsem se soupeřům nevysmíval ani je nezlehčoval,“ uvedl majitel stříbra z MS hráčů do osmnácti let v roce 2003, který o šest let později startoval i na seniorském šampionátu.

M. Antoš: "V českých krajinách je úplná radosť. Slováci vypadli a my ideme ďalej."



Toto povedať vo vysielaní je podľa mňa iná káva. Ale fajn, postúpilo mužstvo, ktoré malo viac šťastia. Aj tak gratulujem 🤝 Najradšej by som bol, keby sme v tom semi boli obaja 😪 — Šimon Čop (@SimonCop_SN) January 2, 2024

„Nevím, jestli autor tohoto výroku byl někdy v zahraničí, ale zřejmě má se Slováky málo zkušeností. Já bych si něco takového nedovolil říct už jen proto, kolik mám v Česku kamarádů. Asi bych si připadal hloupě. Předpokládám, že ten pán žije někde u západních hranic,“ opřel se Valábik do autora Břitvy na Sport.cz.

Když došlo na hodnocení senzačního vyřazení Kanady ve čtvrtfinále, měl Valábik pro svěřence trenéra Patrika Augusty slova uznání. Čechům prý paradoxně pomohla porážka 2:6 od Slovenska na úvod turnaje.

„Klobouk dolů před nimi. Proti Kanadě byli velkým outsiderem. Zatímco naši kluci si až příliš vystřelili sebevědomí, Češi dostali hned na začátku těžkou ránu a dokázali se z ní poučit. V šatně musíte mít silný charakter, abyste takovou facku zvládli. To se Čechům podařilo. Dokázali se zvednout natolik, aby z turnaje vyřadili jednoho z aspirantů na zlato,“ míní někdejší zadák Atlanty, jenž během tří sezon v NHL odehrál 80 zápasů.

I přesto si je Valábik jistý, že Slováci mají pro několik příštích let světlejší budoucnost než Češi. „Nemáme kvalitu na to, abychom i v nejsilnější sestavě porazili favority třikrát na jednom turnaji, ale že bychom Čechy porazili třikrát? Z mého pohledu určitě ano,“ soudí.

„Řada kluků, zejména z útoku, si v příštích letech zahraje na seniorském mistrovství světa. Náš útok, pokud vezmeme v úvahu tuto generaci, je rozhodně lepší než český. To jsme v minulosti často říct nemohli. Chci jen říct, že i když se Češi dostali do semifinále, nemusíme ve srovnání s nimi věšet hlavu, co se týče budoucnosti,“ predikuje Valábik, jenž kariéru ukončil před sedmi lety.

Čechům v semifinále proti domácím Švédům nevěří. „Nemyslím si, že by mohli vyhrát dva zápasy proti favoritům za sebou. Možné je všechno, ale vidím to jako nepravděpodobné. Co se týče zlata, získají ho buď Američané, nebo Švédové,“ odhaduje Valábik.