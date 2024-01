Čeští hokejisté do 20 let před semifinále se Švédy trénovali poprvé v malé hale vedle Scandinavia.Video : Matěj Vybíral, Sport.cz

„Reagoval jsem na vývoj utkání a stáhl sestavu na tři pětky. To ale nejde udělat od začátku a vyšťavit se už v první třetině,“ uvědomoval si. „Hlavně jsem rád, že jsou všichni zdravotně v pohodě,“ narážel na to, že v průběhu turnaje přišel o Jiříčka se Sapouškem.

Národní tým se bude spoléhat na kapitána Jiřího Kulicha, kterého si však Kanaďané dobře hlídali a k ničemu ho nepustili. „Každé mužstvo si na něj dává pozor. Je to náš nejlepší střelec, má fantastické zakončení,“ líčil Augusta. „Někdy by si možná trochu mohl ulevit a nechat to na spoluhráčích, ale je to takový lídr, že to chce táhnout přes sebe. Ale věřím, že jeho chvíle ještě přijdou,“ doufá zkušený 54letý trenér.