Střelce Kulicha těší, že dvacítka nic nepodcenila. Suchánek má nulu i gólmanský rekord

Obstáli v roli favorita a navázali na nečekané vítězství nad Kanadou. Čeští hokejisté na MS do 20 let v Halifaxu deklasovali 9:0 Rakušany a už jsou jistými čtvrtfinalisty. Poprvé od titulu v roce 2001 dokázala reprezentační dvacítka vyhrát úvodní dvě utkání šampionátu. „Asi nikdo nečekal, že po dvou zápasech budeme mít šest bodů. Jsem ale strašně rád, že jsme takhle zvládli vstup do turnaje,“ tvrdil pro hokej.cz trenér Radim Rulík.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Brankář české hokejové dvacítky Tomáš Suchánek moc práce v utkání s Rakouskem na MS neměl, připsal si dokonce body za asistence.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP

Článek „Suprový začátek šampionátu, ale musíme být pořád pokorní jako doteď a hrabat jako jeden tým. Hlavně jsme si říkali, že Rakušany nesmíme podcenit. Chtěli jsme do zápasu jít stejně nastavení jako proti Kanadě. Myslím, že se nám to podařilo. Tím, jak jsme se brzy dostali do vedení, byli jsme už jistější a víc si dovolili," uvedl pro ČTK autor hned tří branek Jiří Kulich. Útočník Buffala, který působí na farmě v Rochesteru svůj hattrick zkompletoval po osmi vteřinách třetí části z brejku. „Ta akce byla úplná náhoda. Ani jsme to neměli v plánu, vyplynulo to ze hry, obránci soupeře tam po úvodním buly propadli a blafák mám docela natrénovaný," líčil osmnáctiletý Kulich. Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Rakouský hokejista Ian Scherzer (vlevo) se snaží prosadit přes Jiřího Ticháčka v utkání MS hráčů do 20 let.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP „Bylo fajn, že jsme Rakušanům docela lehce nasázeli branky, ale hlavně jsme chtěli, aby hráči byli zodpovědní a mysleli na svého gólmana. Tomáš Suchánek je podržel proti Kanadě a teď měl šanci vychytat čisté konto, což se s přispěním celého týmu povedlo," těšilo kouče. „Jsem rád, že kluci nic nevypustili a hráli celých šedesát minut. Povedlo se na Rakušany vletět, získat náskok a dostat se do pohody," tvrdil Suchánek a připustil, že se mu na útočné kombinace z branky dívalo dobře. Navíc zapsal i dvě gólové asistence. „Kluci v kabině si z toho dělají srandičky a já je zase pošťuchuju je, že mám víc kanadských bodů než někteří útočníci," usmíval se pro hokej.cz Tomáš Suchánek, jenž k vychytané nule proti Rakousku potřeboval pouze osm zákroků a naopak s bilanci 0+3 ze dvou zápasů už vytvořil historický rekord MS do 20 let v produktivitě brankářů. Česká dvacítka dosáhla své nejvýraznější výhry za poslední čtvrtstoletí. „Věděli jsme, že Rakousko není Kanada, ale byli jsme nachystáni správně a odmakali šedesát minut. Každý gól zvedá sebevědomí do dalších zápasů, ale musíme zůstat při zemi a dobře se připravit na čtvrteční zápas se Švédy," řekl kapitán Stanislav Svozil, jenž vládne kanadskému bodování celého šampionátu (1+4). Kvalitně pověšeno 🎩#U20CZE #WorldJuniors pic.twitter.com/eLnZIHmw8N — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 28, 2022 Zápas sledovalo přes sedm tisíc diváků, dlouho však byla atmosféra skoro komorní. Až ve třetí třetině začali fanoušci mohutně povzbuzovat rakouského outsidera. "Byli jsme strašně překvapení. Mysleli jsme, že spadne aréna, ale bylo to zpestření," vtipkoval člen elitní české formace Kulich. MS hokej U20 Kulich hattrickem velel kanonádě. Dvacítka v Halifaxu devíti góly rozstřílela Rakušany

