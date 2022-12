Útočník Kulich se v Kanadě připojil k reprezentační dvacítce

Hokejová reprezentace do 20 let se v Kanadě chystá na start juniorského mistrovství světa již i s útočníkem Jiřím Kulichem, který se k týmu připojil v pondělí. Druhá posila z nižší zámořské AHL - obránce David Jiříček - by měl k mužstvu dorazit před startem turnaje. První utkání na šampionátu čeká národní tým v noci z pondělí na úterý evropského času, kdy se v Halifaxu utká s domácí Kanadou.

Foto: Twitter@narodnitym Jiří Kulich na archivním snímku. Foto : Twitter@narodnitym

Článek Osmnáctiletý Kulich, nejlepší střelec letošního MS hráčů do 18 let, by měl patřit mezi klíčové útočníky českého výběru. Odchovanec Kadaně, kterého letos draftovalo Buffalo v prvním kole jako 28. hráče celkově, v aktuální sezoně odehrál v AHL za Rochester 24 zápasů, ve kterých vstřelil šest branek a přidal 10 asistencí. Hokejovou dvacítku čeká dnes v noci přípravné utkání proti Lotyšsku, do kterého ale Kulich nezasáhne. Před startem juniorského MS se Česko utká ještě se Švýcarskem. MS hokej U20 Eliáš věří české dvacítce před juniorským MS, jednoho hráče vyhlédl pro New Jersey

