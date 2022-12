Na předchozím šampionátu, který se konal v náhradním srpnovém termínu, český výběr skončil čtvrtý.

„Kluci hráli velmi dobrý hokej. Pokud se nemýlím, tak se po tom turnaji právě těšili i na to, co přijde na nadcházejícím mistrovství světa. Myslím, že ten tým by mohl být konkurenceschopný," říká Eliáš.

Eliáš asistentem trenéra v New Jersey? V pořadu Příklep prozrazuje, jak to bylo doopravdyVideo : Sport.cz

Stále není stoprocentně jisté, kteří čeští hokejisté z farem NHL budou uvolněni. Týká se to Davida Jiříčka s Jiřím Kulichem. „Mně se to třeba nepodařilo. Právě Lou (Lamoirello, generální manažer New Jersey) mě tehdy neuvolnil, tak jsem jel autem do Bostonu se na kluky jen podívat, pozdravit se s nimi," vzpomíná na svou hráčskou kariéru.

Který přestup nejvíce pomohl New Jersey mezi elitu NHL? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Z pozice reprezentačního asistenta měl však opačnou zkušenost. „„Mluvil jsem s Joe Sakicem a ten samozřejmě říkal: Víme, že pro kluky je to prestiž, je to zkušenost, dá jim to zase naopak něco navíc. A my jsme otevřeni tomu, aby jeli," vzpomíná, když žádal generálního manažera Colorada o uvolnění Martina Kauta ze záložního týmu.

Velkou posilu by pro blížící se turnaj viděl zejména v Jiřím Kulichovi. „Je velmi talentovaný a šikovný hráč. Dával jsem (New Jersey) echo před draftem, bohužel to nedopadlo, ale myslím si, že ten kluk má potenciál," dodává Eliáš.