Göteborg (Od našeho zpravodaje) – Říká se, že pro úspěch ve čtvrtfinále potřebujete mít štěstí a gólmana, který vám zachytá. Obojí se v úterý odpoledne z českého pohledu v hale Scandinavium sešlo. „Slavit bychom ale chtěli až na konci turnaje,“ odpovídal po utkání Hrabal.

Co bylo s Kanadou nejtěžší?

Když nás přehrávali. Kondička už ke konci byla horší, přece jen je to páté utkání v sedmi dnech. Dnešní bylo asi nejtěžší. Myslím, že jsme se s tím ale dokázali vyrovnat, přálo nám i štěstí. Jedenáct vteřin před koncem dát gól, to se stane asi jednou za dva roky. Musíme se držet takové hry a přenést si ji do dalšího utkání.

Foto: Christinne Muschi, ČTK/AP Střelec vítězné branky proti Kanadě Jakub Štancl přijímá gratulace od spoluhráčů

Byl to váš nejnáročnější zápas kariéry?

Určitě jeden z těžších. Speciálně to ale nevnímám. Každý zápas je něčím náročný a já na to musím být připravený. Hlavním cílem je vždycky pomoct týmu a dát nám šanci vyhrát.

Jak těžké bylo ustát kanadský tlak ve druhé třetině, kdy jste měli střídačku daleko?

Bylo to složité. Ale kluci mi dost pomohli, blokovali spoustu střel. Porazili jsme jednoho z favoritů turnaje, takže únava je příjemná. A pro gólmana je i kvůli sebevědomí určitě lepší, když je v zápřahu. Naberete ho s úspěšnými zákroky. Je to stoprocentně lepší než zápas proti Švýcarsku, kdy na vás jdou třeba čtyři střely za třetinu. Ale je to těžší na fyzičku. Když se hraje pět minut v kuse u nás v pásmu, nemáte čas na oddych. Ovšem v tom je krása sportu.

Navíc Kanada do toho fakt ve druhé třetině šlápla.

Asi trochu dostali za uši od trenérů. Takže na nás vlítli. Ale podpořit svým výkonem tým je moje práce. Jsem moc rád, že se to povedlo. Snažím se působit klidně. Soustředím se na každý další zákrok, brankářská pozice je hodně o psychice. Je potřeba být pozitivní. A pomohly i komerční pauzy.

Neměli Kanaďané tendenci vás rozhazovat?

Nějaké kecy tam byly. Málokdy odpovím, snažím se zůstat ve vlastní hlavě. Na konci jsme jim to trochu vrátili.

Jaké jste měl pocity 11 vteřin před koncem?

Velká euforie. Museli by mít velké štěstí, aby to ještě stihli. První myšlenka byla, že jsme kousek od velkého úspěchu. Ale hned jsem si říkal, že se musíme soustředit a ustát to. A já abych byl připravený, kdyby přišly nějaké střely.

Ty nepřišly, a tak jste mohli pustit erupci radosti.

Emoce jsou u gólmana takové jiné, jsem taky celkem vyčerpaný. Ale utkání bylo skvělé. Já jen nejsem typ, co by to prožíval dlouho po zápase. Slavit bychom chtěli až na konci turnaje.

