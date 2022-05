VIDEO: Máme potřebu říkat, že vše děláme nejlíp. Točíme se v kruhu, říká Nakládal o výchově mládeže

Devět let působil v zahraničí a když se vrátil do Česka, měl problém si znovu zvyknout na tuzemskou mentalitu. Hokejový obránce Jakub Nakládal se společně s bývalým útočníkem Radkem Dudou v pořadu Sport.cz Příklep extra rozpovídali o výchově hokejové mládeže. Co je podle obou expertů klíčové?

Jak funguje výchova hokejistů v Česku? A jaká je české hokejové prostředí? Debata v pořadu PŘÍKLEP EXTRA.Video : SPORT.CZ

