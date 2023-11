Vypadalo to ošklivě, ale úmysl tam nebyl, komentuje Bulíř faul, kvůli němuž přijde o čtyři zápasy

Trest jste už vstřebal?

Asi furt ne. Hrozně mě štve, že čtyři zápasy nebudu hrát. Ale musím to brát tak, jak to je. Nějak se s tím srovnat, potrénovat a na konci listopadu se vrátit.

Nesouhlasíte s jeho výší?

Ne že bych s ním nesouhlasil, ale vím, jak zákrok vypadal. Chtěl jsem soupeře dohrávat, došlo k přistrčení a jak vše proběhlo ve velké rychlosti, vypadalo to ošklivě.

Na videu obzvlášť.

Právě. Video o všem rozhodlo. Bekčekoval jsem hráče, Klépa (Klepiš) dával zadovku, vyšťouchl jsem to do rohu. Přitom se Ondra nějak dostal přede mě, ani nevím jak. Chtěl jsem ho nějakým způsobem dohrát, aby se nedostal na puk jako první a vzniklo z toho přistrčení. Upřímně ani nevím, jestli bych něco udělal jinak, zda bych tam jel bezkontaktně… I pro mě šlo o rychlou situaci. Ve hře je to trochu jiné, než to potom vypadá na videu.

Kolikrát jste ten zákrok viděl?

Přehrával jsem si ho hodně. Chtěl jsem vědět, jestli je trest oprávněný, jestli tam fakt nedošlo k něčemu jinému. Rozebíral jsem si to, nechal si poslat detailní videa ze všech kamer, co šlo. Řešilo se totiž i nějaké odvolání, jestli by tomu nepomohl i nějaký jiný záběr. Ale disciplinárka prý měla všechny, takže by to stejně nemělo význam. On tam trochu zaškobrtnul i nohou, možná taky trochu ztratil rovnováhu a pak už to bylo jedno s druhým.

Bavili jste se pak se Slováčkem?

Jasně, bavili jsme se. Omlouval jsem se mu hned na ledě, když jsem viděl, že zákrok nebyl moc hezký, když v té rychlosti vjel na mantinel. Věděl jsem, že to nebylo ideální, ale určitě tam nebyl žádný úmysl. Pak jsem si na něj sehnal i číslo a volal jsem mu, jak je na tom, zda je v pohodě.

Oddychl jste si, když jste slyšel kladnou odpověď?

Oddychl, to je jasné. Jak říkám, člověk v té rychlosti neví, co se může stát. Pobavili jsme se, tohle je srovnané. Říkal, že to dopadlo dobře a že taky ví, že to bylo smolný. Z mojí strany v tom úmysl určitě nebyl, bohužel to tak na videu vypadalo, protože se situace odehrála ve velké rychlosti. Naštěstí si dal před sebe ruce a skrčil hlavu, takže dokázal ještě dobře zareagovat dobře.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se SESTŘIH: Rytíři Kladno vs. Bílí Tygři Liberec 3:6 Video : Tipsport Extraliga / BPA

Jak moc vás mrzí, že k tomu došlo právě nyní, kdy jste se po utrápeném začátku sezony začal zvedat?

O to horší to je a tím víc jsem z toho zklamaný. Začátek pro mě nebyl ideální. Ale poslední zápasy jsem začal bodovat a myslím, že jsem se i herně zvedl. Začal jsem se cítit lépe, co se psychiky a sebevědomí týká. Proto mě to štve dvakrát tolik. I proto, že byla reprezentační přestávka, takže dvanáct třináct dnů bez zápasu. Teď se hraje pátek neděle a zase bez úterý, takže pauza bude ještě delší. Tím je to těžší, ale doufám, že vše půjde podle představ a vrátím se tam, kde jsem skončil.

Nezbrzdí vás pauza?

Nemyslím si, určitě herní deficit bude, když jste čtyři týdny bez zápasu. Pak to bude o první třetině, chytit v ní tempo zápasu a zase se do toho dostanu.

Přijde mi, že v posledních letech jako by vaše podzimy byly vůbec zakleté, co vy na to?

Tak vloni v listopadu jsem měl zlomený kotník, v prosinci rozřízlou achillovku, tam jsem byl dlouho mimo. A i předtím jsem měl smůlu na zranění, natrženou ledvinu, mononukleózu. Nic, co by člověk mohl ovlivnit a všechno na delší dobu. Jen v Plzni se mi zranění na podzim vyhnula. Doufám, že teď budu chybět už jen ty čtyři zápasy a odehraju 48 utkání základní části. Chtěl jsem sice 52, ale to se mi už bohužel nesplní.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Kladno - Liberec, Jágrové v hledištiVideo : Tipsport Extraliga / BPA

Když se vám v úvodu sezony příliš nedařilo, pomoc jste hledal i v konzultacích s různými lidmi. Praktikujete tohle i nyní?