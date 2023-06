Adame, použij taktiku Spider-Man. Ondra je v semifinále, Adamovskou konec mrzí

V kvalifikaci uvízla mimo jiné 22letá česká jednička Eliška Adamovská. „Diváci byli super, už od prvního boulderu jsem ale byla zklamaná. Na tréninku jsem se přitom cítila dobře. Trochu mě limitoval problém s kůží, ale na to by se mohl vymlouvat každý. Jak říkám, jsem zklamaná," pravila poté, co na úvod topovala, na zbylých čtyřech boulderech se jí však už příliš nedařilo.

Na víkend, tedy sobotní semifinále a finále mužů a stejně nedělní program žen, bude vybudovaný areál zaplněný do posledního místa. Prodáno bylo k pátečnímu poledni na každý den kolem čtyř tisíc vstupenek, byť pro někoho jsou lístky v rozmezí od pár set korun až do dvou tisíc za celý víkend příliš. „Ještě si to rozmyslím, pátek byl zadarmo, to je na ochutnávku nepříliš velkého sportu super," konstatuje senior Petr.