Ondra: Je těžké to skousnout. Celé MS je zklamáním

Velké zklamání, hlavně to nebylo ani těžké. Hodně favoritů zkazilo, trenér mi říkal, že stačilo udělat čtyři kroky navíc, na které jsem měl. Nejlepší bylo jít bez nohou, špatně jsem to přečetl, ale tím neříkám, že jsem byl v nejlepší psychické podobě. Prostě jsem zvolil nějakou variantu a těsně nedohmátl. Celé mistrovství je zklamáním, je těžké to skousnout. Level, který mají ostatní kluci, je strašně vysoký. Příště musím být silnější.

Nespadl jsem tam jediný, bylo to hodně fyzicky náročné. Krok se dal dělat buď bez nohou, nebo s patou u ruky. Největší problém byl, že jsem se rozhodl jít do chytu pravou rukou. Dostal jsem se do nepříliš výhodné pozice. Třeba Colin Duffy to zvládl, kluci jsou v čisté síle přeci jen o něco lepší. Snažil jsem se jít dynamicky a nevyšlo to. Kdybych měl trochu víc štěstí a zabral, mohl jsem další kroky udělat. Škoda.