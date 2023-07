Prokletí sezony prolomeno. Mladá česká naděje se opět cítí šťastně

„Mám strašně velkou radost. Jsem strašně ráda, že se mi podařilo prolomit prokletí sezony, kdy se mi nedařilo. Déle než sezonu jsem ani nevěřila, že na to mám, že dokážu lézt dobře. Byla jsem spokojená už s kvalifikací a semifinále, kdy se mi lezlo dobře," říká Adamovská v rozhovoru zaslaném českým médiím. S výkonem 44+ nestačila pouze na Slovinku Vitu Lukanovou, jež zapsala 46.

Velmi, ale zároveň to byl velký tlak, protože holky lezly až na konec po chlapech a já tedy jako úplně poslední závodník ze všech. Bylo to trochu stresové a zároveň povzbuzující. Zlato nakonec nebylo tak daleko, chybělo pár kroků. Mohla jsem se tam lépe srovnat, ale myslím, že jsem na to neměla. Vydala jsem ze sebe 95 procent a stříbro je pro mě úspěchem.