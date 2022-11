Javier odházel suverénně úvodních šest směn. Poté ho na nadhazovačském kopci postupně vystřídali Bryan Abreu, Rafael Montero a Ryan Pressly a ani proti nim se soupeři nedostali do hry. Perfektní zápas odházel ve Světové sérii dosud jen Don Larsen z New York Yankees proti Brooklyn Dodgers v roce 1956, v play off se to naposledy podařilo v roce 2010 Royi Halladayovi z Philadelphie.