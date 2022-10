Baseballisté si zahrají v ikonickém Tokyo Domu. Věřím, že to zvládneme, těší se šéf asociace Ditrich

Fotogalerie +2

Velký úspěch. Čeští hráči si účast na World Baseball Classic vybojovali v zářijové kvalifikaci v Regensburgu. Příští rok tak pocestují do Tokia, kde se představí v asijském chrámu baseballu, Tokyo Domu. První dva týmy z každé skupiny postupují do čtvrtfinále. „Ještě stále oslavujeme a myslíme na úspěšnou kvalifikaci, ale nyní nám definitivně dochází, že opravdu budeme hrát World Baseball Classic, tedy profesionální MS v baseballu," poukazuje předseda ČBA Petr Ditrich.

Jak jste spokojen s losem?

Za sebe určitě spokojen jsem, asijský baseball je na vzestupu. Japonská Nippon Baseball League začíná dotahovat v mnoha parametrech i věhlasnou Major League Baseball v USA. Baseball je v Japonsku náboženstvím a Japonci v něm vládnou světu. Jsou první v dlouhodobém žebříčku organizace WBSC a vyhráli olympijské hry. Bude to obrovská výzva a setkání s nejlepším světovým baseballem.

Jak vypadají ostatní skupiny?

Jsou ještě tři. Na Tchaj-wanu hrají poslední finalisté ME, tedy Nizozemsko a Itálie, kteří se utkají s Tchaj-wanem, Kubou a Panamou. Další evropský tým, Velká Británie, která postoupila společně s Českem, pak zavítá do USA, konkrétně do Arizony. Tam dále hrají Spojené státy, Mexiko, Kolumbie a Kanada. Také poslední, čtvrtá skupina se hraje v USA, konkrétně na Floridě, kde přivítají Portoriko, Venezuelu, Dominikánskou republiku Nikaraguu a Izrael. Upřímně tady budou zápasy vyrovnané, hráči v nejlepší přípravě. Všichni to budou mít doslova za rohem, protože v Arizoně a na Floridě probíhají Spring trainingy týmů MLB. Hráči tak vlastně jenom přejdou z přípravy do národního týmu. Turnaj WBC končí před zahájením MLB, takže všichni hráči z této soutěže budou svým reprezentacím k dispozici.

Může český tým na turnaji obstát?

Věřím, že to zvládneme. Každý zápas začíná za stavu 0:0 a může se stát cokoliv, což bylo vidět právě na kvalifikaci v Regensbrugu. Tam nám také nikdo nevěřil, a nakonec jsme to dotáhli až na postup na profesionální mistrovství světa.

Foto: baseball.cz, Tomáš Icík Zleva Petr Ditrich, předseda České baseballové asociace, a bývalý kouč reprezentace Mike Griffin.Foto : baseball.cz, Tomáš Icík

Jak bude probíhat příprava?

Tým se připravuje zodpovědně. Už v listopadu bude mít herní soustředění na Tenerife, hodně práce jsou hráči odhodláni zvládnout individuálně. Musíme jít vlastní cestou, protože v týmu bude opět většina hráčů z Česka, kde budou přípravu na březnový turnaj určitě limitovat klimatické podmínky.

Reprezentanti přitom nejsou profesionálové.

Pro mě osobně je to strašně nejasný pojem, stejně jako amatér. V našem týmu najdete hodně hráčů, kteří studovali či studují v USA, kde mají samozřejmě lepší podmínky pro trénink a hraní baseballu. Někteří z nich hráli či v současnosti hrají v evropských ligách. Na zimu se několik hráčů vydalo hrát baseball do Austrálie. Naprostá většina z nich ovšem chodí do zaměstnání. Každý příběh je jiný a láska k baseballu je v něm obsažená...

Bude se na WBC nějak měnit tým?

Jádro zůstane stejné, základem budou hráči z kvalifikace. Na hlavní turnaj bude možné soupisku rozšířit ještě o několik hráčů, což by mohlo odpovídat posilám se zkušeností ze soutěží MiLB. Nechceme jim bránit, zvláště když mají vřelý vztah k České republice a budou nám schopni pomoci i na ME mužů v ČR v září 2023. Nominace je v odpovědnosti hlavního trenéra Pavla Chadima a jsem přesvědčen, že bude mít šťastnou ruku.

Po kvalifikaci přicházela ocenění od fanoušků i soupeřů za to, že český tým byl na turnaji jako jediný tým s hráči narozenými ve vlastní zemi. Jak se to poslouchalo?