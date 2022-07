Baseballista Soto odmítl podepsat s Washingtonem rekordní smlouvu

Dominikánský baseballista Juan Soto odmítl podle serveru The Athletic nabízenou rekordní smlouvu od Washingtonu, který mu chtěl za 15 let vyplatit 440 milionů dolarů (10,7 miliardy korun). Třiadvacetiletý hráč považovaný za nejlepšího pálkaře v MLB by tak mohl opustit klub, kterému pomohl v roce 2019 získat titul. Přestupové období v zámořské lize běží do 2. srpna.

Foto: twitter:@MLB , Twitter Juan José Soto Pacheco, jedna z hvězd bassebalového Washingtonu.Foto : twitter:@MLB , Twitter

Článek Kontrakt, který Nationals Sotovi předložili, nemá v historii soutěže obdoby délkou ani výší částky. Nynější rekordní smlouva, která běží od roku 2019 Mikeu Troutovi v Los Angeles Angels, je na 12 let za 426,5 milionu dolarů. Soto se nedávno nechal slyšet, že nechce dál prohrávat. Washington má momentálně bilanci 30 vítězství a 63 porážek a je nejhorší v lize. Skutečným důvodem odmítnutí smlouvy však může být, že by mu zaručovala roční mzdu v průměru 29,33 milionu dolarů, což znamená až 15. místo v MLB. Sotův bývalý spoluhráč Max Scherzer v New York Mets vydělává 43 milionů dolarů ročně. Výdělky sportovních hvězd v zámořských soutěžích se v poslední době šplhají do závratných výšin. Hráč amerického fotbalu Patrick Mahomes má s Kansasem City desetiletou smlouvu na 503 milionů dolarů. Basketbalista Nikola Jokič nedávno uzavřel s Denverem pětiletý kontrakt, který mu vynese 264 milionů dolarů.

