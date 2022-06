Baseballisty Mets kosí kuriózní zranění, Scherzera pokousal pes

Baseballisty New York Mets kosí kuriózní zranění. Pár dnů poté, co si Francisco Lindor přiskřípnul ruku ve dveřích a zlomil si prostředníček, kousnul hvězdného nadhazovače Maxe Scherzera do házecí ruky vlastní pes. Jeho návrat na hřiště po zranění by to ale nemělo odložit.

Foto: Max Scherzer, Twitter Psi baseballisty Maxe Scherzera.Foto : Max Scherzer, Twitter

